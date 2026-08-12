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"הוא היה בר מזל"

אדם שנלכד בידי ביזון תוקפני במיוחד ניצל בפעולת חילוץ מקורית | צפו

תייר פולני ניצל מתקיפת ביזון אירופי ביער ביאלובייז'ה לאחר שהתקרב יותר מדי | צלם טבע תיעד את האירוע הדרמטי והציל את התייר (בעולם)

1תגובות

תייר פולני ניצל מתקיפה של ביזון אירופי ענק ביער ביאלובייז'ה, לאחר שהתקרב אליו יותר מדי.

לפי הדיווחים, הביזון הסתער לעברו והפיל אותו לקרקע. בסרטון שתיעד צלם הטבע גרז'גוז' רינסקי נראה הביזון כשהוא עומד מעליו. בכל פעם שניסה לקום, החיה התקרבה אליו שוב והפילה אותו. רינסקי צעק לעברו להישאר במקומו, ובהמשך התקרב עם רכבו כדי לאפשר לתייר להימלט לתוכו.

התייר הצליח לבסוף להגיע לרכב, כשעל פי אשתו של הצלם הוא סבל מפצע בשוק וממספר חבלות.

"אסור להאשים את הביזון. האיש היה למעשה בר מזל, משום שהחיה הזו הייתה רגועה למדי. יש כאלה אגרסיביים הרבה יותר", אמר רינסקי.

המקרה מצטרף לאירוע דומה שאירע לאחרונה בארצות הברית, שבו ביזון בפארק הלאומי ילוסטון הסתער על אדם, השליך אותו לגובה של כשניים וחצי מטרים ופצע אותו באורח קשה.
תקיפהתיעודפוליןויראליבעלי חיים

1 תגובות

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"אסור להאשים את הביזון"... יפי נפש... חיה שתוקפת אדם - צריך לרסן אותה ולפעמים להרוג אותה. חיי אדם קודמים לחיי בעלי חיים.
ישראל

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