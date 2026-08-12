אירוע אנטישמי חמור התרחש בסופרמרקט בצרפת, כאשר גבר שהציג את עצמו בתור "פאדי מאירלנד" איים על זוג יהודים מאוסטרליה.

לפי הדיווח, בני הזוג ניהלו בתחילה שיחה ידידותית עם הגבר שהציג את עצמו כפאדי מאירלנד. כאשר גילה הגבר כי הם יהודים, הוא אמר להם "אני מצטער שהיטלר לא סיים את העבודה".

בני הזוג החלו לצלם אותו, והוא המשיך ואמר להם כי הם נמצאים באירופה ודרש "חזרו הביתה". בהמשך קרא "חזור היטלר, חזור היטלר" ואיים "תסתלקו ממני לפני שאשים לכם כדור בראש".

סרטון התיעוד שאורכו כ-33 שניות מראה את הגבר כשהוא קורא בבירור לחיסול היהודים ואז מאיים ברצח.

הסרטון התפשט במהירות ברשתות החברתיות איקס ופייסבוק, וצבר אלפי צפיות ותגובות.

מבחינת פרטים נוספים הידועים כעת, המיקום המדויק הוא סופרמרקט בצרפת, ללא ציון עיר או רשת ספציפית במקורות הציבוריים.

זהות התוקף נותרה כרגע רק כ"פאדי מאירלנד", ללא זיהוי מלא, שם משפחה או פרטים נוספים שנחשפו.

התיעוד עורר גל גינויים ברשתות, בעיקר מצד חשבונות יהודיים ופרו-ישראליים, לצד קריאות למשטרה הצרפתית לעצור אותו בגין איום ברצח לפי החוק המקומי.

כעת אין עדיין דיווחים על מעצר, חקירה רשמית או כיסוי נרחב בתקשורת המרכזית, שכן האירוע עדיין טרי מאוד.

האירוע משתלב בגל דיווחים על אנטישמיות בצרפת ובאירופה בכלל, שגברה באופן דרמטי מאז מלחמת השבעה באוקטובר.