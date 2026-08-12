סיוט בלילה: המשפחה היהודית נחרדה לגלות מה קרה מחוץ לביתם

אירוע חמור התרחש בשעות המוקדמות של בוקר יום שני ביישוב סופרן שבמחוז רוקלנד, ניו יורק, הסמוך למונסי: משפחה יהודית במתגוררת במקום נאלצה להימלט מביתה, לאחר שאלמוני שהגיע לאזור כשהוא חמוש בלפיד והצית בכוונה תחילה פח אשפה שהיה מונח מחוץ לבית המגורים. ההצתה המכוונת תועדה במצלמות האבטחה, והובילה לשרשרת אירועים שהייתה קרובה מאוד להסתיים באסון כבד.

לפי דיווח באתר ׳מונסי סקופ׳, מתיעוד מצלמות האבטחה במקום עולה כי בשעה 04:07 לפנות בוקר יום שני השבוע נראית דמות אלמונית מתקרבת לשטח הבית, משתמשת בלפיד כדי להעלות באש את פח האשפה המקומי, ונמלטת מהמקום במהירות.

פח האשפה שהוצת המשיך לבעור שעות ארוכות עד שנמס כליל, ואש התפשטה לעבר רכב שחנה בקירבתו. סמוך לשעה 05:00 בבוקר, כלי הרכב שחנה לצד הבית כבר היה עטוף כולו בלהבות ענק, כשהוא מסכן באופן מיידי את מבנה הבית ואת בני המשפחה ששהו באותה עת במיטותיהם.

שכנים שהבחינו בלהבות העולות מהחצר מיהרו להזעיק את כוחות החירום וההצלה. לזירה הוקפצו במהירות צוותים מתחנת כיבוי האש של סופרן, שוטרי המשטרה המקומית וכן חוקרי המעבדה לזיהוי פלילי של משרד השריף במחוז רוקלנד. בשעה 05:10 בבוקר נקשו השוטרים על דלת המשפחה והורו להם להתפנות מהמקום באופן מיידי. בני המשפחה, ובהם ילדים קטנים, חולצו בבטחה אל מחוץ למבנה בזמן שהכבאים נאבקו בלהבות הלוהטות במרחק נגיעה מקירות הבית.

בחסדי שמים, לוחמי האש הצליחו לבלום את התפשטות השרפה ולכבות את האש עוד בטרם הצליחה לחדור אל תוך מבנה המגורים עצמו, ובכך נמנע אסון כבד. כלי רכב נוסף שחנה סמוך לזירה ניזוק קלות בלבד ולא עלה באש, ובאירוע כולו לא דווח על נפגעים בגוף. ראש עיריית סופרן, מייקל קורלי, הגיע למקום והבטיח לבני המשפחה ולתושבים כי הרשויות מתייחסות לאירוע בחומרה רבה ויפעלו למצות את הדין עם המצית.

במשטרה המקומית פתחו בחקירה מאומצת של נסיבות ההצתה, בשיתוף יחידות החקירה של השריף ומתנדבי ארגון 'חברים' של רוקלנד, בניסיון להתחקות אחר זהות החשוד שנלכד במצלמות. בשל העובדה כי האירוע התרחש מחוץ לבית של משפחה יהודית, עלה בקרב הקהילה החשש כי מדובר בפשע שנאה על רקע אנטישמי, אך הרשויות נמנעו תחילה מלהגדיר את האירוע ככזה והמשיכו בבדיקת כלל הכיוונים.

בהודעה מעודכנת שפרסם ראש העיר קורלי, הבהיר קורלי כי בשלב זה של החקירה אין ממצאים המצביעים על כך שההצתה בוצעה על רקע אנטישמי. לדבריו, חוקרי המשטרה עוקבים מקרוב אחר מסלול תנועתו של החשוד בשעות שקדמו לאירוע, וההערכה הרווחת בקרב החוקרים היא כי המצית פעל כשהוא תחת השפעת חומרים טשטוש או אלכוהול. ראש העיר הוסיף כי לאור ההתקדמות המשמעותית שנרשמה בחקירה תוך זמן קצר, הוא סמוך ובטוח כי בלשי המשטרה ישימו את ידם על החשוד ויביאו למעצרו בימים הקרובים.