העימותים בירושלים - צילום: בני דקל 10 10 0:00 / 1:17 העימותים בירושלים ( צילום: בני דקל )

לילה סוער בירושלים: כמדי שנה, עורך הגה"צ רבי שלום ארוש את הילולת רבי נחמן מברסלב זיע"א בסוכת הענק במוסדות 'חוט של חסד' ברחוב שמואל הנביא בירושלים, לצד שמחת בית השואבה. המעמד מושך אליו מדי שנה אלפים רבים של חסידי ברסלב ותושבי ירושלים, שמגיעים להשתתף בשירה ובריקודים.

הראש"ל הגר"י יוסף השתתף השנה ואף נשא דברי חיזוק במעמד לצד אישי ציבור נוספים בהם חברי הכנסת מש"ס, יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי, אוריאל בוסו, משה אבוטבול, יוני משריקי וארז מלול. אלא שהשנה, במהלך המעמד, התפתחו הפרות סדר ועימותים בין חלק מהחוגגים לבין כוחות המשטרה שפעלו באזור. בסמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר החלה הפרת סדר באזור הרחובות שדרות חיים בר־לב וזקס. עשרות מעורבים חסמו את מסילת הרכבת הקלה בזמן שינוע קרונות, חסמו כלי רכב של אזרחים ויידו אבנים וחפצים לעבר כוחות המשטרה. סוף לסאגת החסיד שגויס בכפייה באוקראינה: זה המקום שאליו יעבור נחמן שטרנהרץ | 28.09.26 במהלך העימותים, בחורים רקדו על פסי הרכבת הקלה. כוחות מג"ב שהגיעו למקום פעלו לפנות אותם מהמסילה בכל פעם שהתקרבה רכבת. החסימה הובילה לשיבושים בתנועת הרכבת הקלה, בימים שבהם משתמשים רבים עושים את דרכם לכותל המערבי וליעדים נוספים ברחבי ירושלים בימי חול המועד.

העימותים בירושלים - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:26 העימותים בירושלים ( צילום: דוברות המשטרה )

בשלב מסוים הושלכו חפצים לעבר השוטרים, ואחד הבחורים נעצר. בעקבות המעצר התפתח עימות, כאשר עשרות מהחוגגים חסמו את הציר והתעמתו עם הכוחות. בתיעודים מהשטח נראים מעצרים שבהם הופעלה אלימות מצד השוטרים כלפי חלק מהבחורים.

המעצרים האלימים והתגובה המשטרתית ברימוני הלם לתוך ההמון

המשטרה מסרה כי "בעקבות הפרת הסדר ניתנה הוראת פיזור, ומשלא נשמעו להוראות החלו שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב ויס"מ בפיזור המתקהלים. במהלך הפעילות הופעלו אמצעים לפיזור הפגנות, בהם מכת"זית ורימוני הלם".

במקביל, בתוך מתחם ההילולה התקבל דיווח על אירוע אלימות בין מספר מעורבים. לטענת אנשים שהיו במקום, במהלך האירוע הותקף גם בנו של הרב שלום ארוש, לאחר שניסה להרגיע את הרוחות.

המשטרה עצרה חמישה חשודים בחשד למעורבות בהפרות הסדר ובאירועי האלימות, והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

כוחות המשטרה ומג"ב המשיכו לפעול באזור במהלך הלילה, בניסיון להשיב את הסדר ולשמור על ביטחון הציבור.