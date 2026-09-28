סוכת הענק בירושלים

רבבות עולים לרגל ממלאים את הרובע היהודי בירושלים בימי חול המועד סוכות, זכר למצוות העלייה לרגל בזמן שבית המקדש היה קיים. עבור אלפי המשפחות העושות דרכן מדי יום בימי החג אל הכותל המערבי, הקים משרד ירושלים ומסורת ישראל יחד עם החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי את סוכת ה"חזון איש" הגדולה בעולם.

הסוכה הוקמה ברחבת בית הכנסת ההיסטורי "החורבה" על שטח של 444 מ"ר, והיא פתוחה לרווחת הציבור לאורך כל ימי חול המועד. הסוכה כוללת בתוכה פינות ישיבה נוחות ומרווחות, עמדות שתייה חמה וקרה לרווחת המבקרים וכן מתחם ייעודי המותאם במיוחד למשפחות. השנה נבנתה הסוכה כולה בדקדוק הלכתי לפי שיטת ה"חזון איש", עם סכך חדש ומהודר שהובא במיוחד לצורך כך. הקמת הסוכה ותכנונה נעשו בכוונת הגאון הרב אליהו זילברמן, מרבני הרובע היהודי, אשר ליווה בהקפדה יתרה את בניית הסוכה מתחילתה ועד סופה. בנוסף לסוכת הענק, נפתחה לציבור הרחב ללא תשלום תצפית חדשה, גדולה ומרווחת, הממוקמת על גג ישיבת הכותל ומשקיפה אל עבר הר הבית ומקום המקדש. מדובר בתצפית ייחודית המאפשרת למאות מבקרים לשהות במקום, מבלי להמתין בתור, כחלק ממנהגי שלושת הרגלים.

סוכת הענק בירושלים

סוכת הענק בירושלים

סוכת הענק בירושלים

סוכת הענק בירושלים

סוכת הענק בירושלים

סוכת הענק בירושלים

ניתן להיכנס לתצפית באמצעות מעלית, כך שכל מבקר יכול להגיע אליה בנוחות והיא נגישה גם לאנשים עם מוגבלות ומשפחות המגיעות עם עגלות ילדים.

סוכת הענק והתצפית פועלים במסגרת מיזם רחב היקף בשם "מועדים למשפחה" של משרד ירושלים ומסורת ישראל, שכולל בתוכו מגוון רחב של אירועים ותכנים נוספים: פתיחת בית הכנסת ההיסטורי "החורבה" לקהל הרחב ללא עלות, סיורים מודרכים המתקיימים מדי חצי שעה ב"רובע בתי הכהנים", עמדות מים והכוונה הפרושות ברחבי הרובע לנוחות המבקרים, תהלוכות כליזמרים ברחבי הרובע המוסיפות אווירת חג, וכן אירועי "שמחת בית השואבה" הנערכים לאורך כל ימי המועד ומושכים אליהם קהל רב.

מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל, שמעון אלבום, מסר: "הרחבנו השנה את מיזם 'מועדים למשפחה' בהשקעה חסרת תקדים כדי לתת מענה מקיף לכל צרכי רבבות המבקרים ברובע היהודי בירושלים בימי הרגל - מהנגשת התצפית למקום המקדש למשפחות עם עגלות, דרך מתחמי התרעננות ועד להקמת סוכת ענק מהודרת. אנו מזמינים את כלל הציבור לעלות לרגל בנוחות ובשמחה".