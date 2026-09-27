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צינורות של קדושה

יין, חטיפים וכורסאות; כך ייראה מתחם ה-VIP של החוצניקים בסוכתו של הרבי הצינור

התרגשות שיא בירושלים לקראת שורת מעמדי "שמחת בית השואבה" והטישים הגדולים שיערוך האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר עטה בסוכה המרכזית ברחוב שמואל הנביא | מתחם VIP מיוחד לחוצניקים, טיש בתופים ובמחולות עד אור הבוקר, ושיא מיוחד ב"פרנסה טיש" של אושפיזין יוסף הצדיק | כל הפרטים על החג הקרב (חסידים)

2תגובות
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא (צילום: שוקי לרר)

בהתרגשות מתכוננים חסידי ואוהדי האדמו"ר הצינור השפע מקרעטשניף כפר עטה, לקראת ימי חג הסוכות המרוממים בצלו של האדמו"ר. מדי ערב בחג, צפוי האדמו"ר לערוך את מעמד "שמחת בית השואבה" המפואר בסוכה הענקית שהוקמה במיוחד ברחוב שמואל הנביא, סמוך לכיכר זקס ב.

הסוכה הגדולה של קרעטשניף כפר עטה (צילום: באדיבות המצלם)

בחסידות נערכו מראש להמוני אורחים ולנחשול האדיר החסידים ואנשי מעשה המגיעים מכל קצוות הארץ. השנה נרשמה גם נהירה חסרת תקדים של אורחים רבים ו"חוצניקים" שהגיעו מחוץ לארץ כדי לחוג את החג בירושלים. עבורם, הוקם מתחם VIP מיוחד הכולל כורסאות נוחות, כיבוד עשיר, יינות משובחים ומגוון מיני מתיקה וחיטיפים כיד המלך.

האדמו"ר יערוך את שמחת בית השאבה מדי ערב החל מהשעה 21:45 ויימשכו בשירה אדירה, בתופים ובמחולות עד אור הבוקר.

שיא השיאים של ימי החג יירשם ביום רביעי, עת יערוך האדמו"ר את ה'פרנסה טיש' המסורתי לרגל יום האושפיזין של יוסף הצדיק. האדמו"ר, הידוע בקרב החסידים כ'צינור השפע', צפוי להשפיע צינורות של שפע רב, פרנסה והצלחה לכלל החסידים והמשתתפים.

החגיגות בחצר החסידות ייחתמו בחג שמחת תורה, אז יתקיים מניין מיוחד גם ביום טוב שני של גלויות לתושבי חו"ל, כאשר האדמו"ר בעצמו ישתתף ויפאר בהוד ובדר את מעמד ההקפות.
ירושליםשמחת בית השואבההאדמו"ר מקרעטשניף כפר אתאצינור השפע

2 תגובות

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2
בוווווווז
יהודי שפוי
1
בברסלב יש מושג שנקרא "מפורסמים של שקר".
לא חסיד

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