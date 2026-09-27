האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא ( צילום: שוקי לרר )

בהתרגשות מתכוננים חסידי ואוהדי האדמו"ר הצינור השפע מקרעטשניף כפר עטה, לקראת ימי חג הסוכות המרוממים בצלו של האדמו"ר. מדי ערב בחג, צפוי האדמו"ר לערוך את מעמד "שמחת בית השואבה" המפואר בסוכה הענקית שהוקמה במיוחד ברחוב שמואל הנביא, סמוך לכיכר זקס בירושלים.

הסוכה הגדולה של קרעטשניף כפר עטה ( צילום: באדיבות המצלם )

בחסידות נערכו מראש להמוני אורחים ולנחשול האדיר החסידים ואנשי מעשה המגיעים מכל קצוות הארץ. השנה נרשמה גם נהירה חסרת תקדים של אורחים רבים ו"חוצניקים" שהגיעו מחוץ לארץ כדי לחוג את החג בירושלים. עבורם, הוקם מתחם VIP מיוחד הכולל כורסאות נוחות, כיבוד עשיר, יינות משובחים ומגוון מיני מתיקה וחיטיפים כיד המלך. דאגה בגור; האדמו"ר לא יצא לתפילות ולנענועים - כך עבר היום הראשון של החג חיים רוזנבוים | 20:45 האדמו"ר יערוך את שמחת בית השאבה מדי ערב החל מהשעה 21:45 ויימשכו בשירה אדירה, בתופים ובמחולות עד אור הבוקר.

שיא השיאים של ימי החג יירשם ביום רביעי, עת יערוך האדמו"ר את ה'פרנסה טיש' המסורתי לרגל יום האושפיזין של יוסף הצדיק. האדמו"ר, הידוע בקרב החסידים כ'צינור השפע', צפוי להשפיע צינורות של שפע רב, פרנסה והצלחה לכלל החסידים והמשתתפים.

החגיגות בחצר החסידות ייחתמו בחג שמחת תורה, אז יתקיים מניין מיוחד גם ביום טוב שני של גלויות לתושבי חו"ל, כאשר האדמו"ר בעצמו ישתתף ויפאר בהוד ובדר את מעמד ההקפות.