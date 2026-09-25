הלווית המקובל הרב בצרי זצ"ל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

למרות קדושת ערב שבת וחג הסוכות והזמן הקצר שנותר עד כניסת החג, המונים הגיעו לירושלים והשתתפו בהלווית הגאון המקובל רבי דוד בצרי זצ"ל.

מסע ההלוויה יצא בשעה שתיים בצהריים מישיבת 'השלום' ברחוב תחכמוני 1 בירושלים, כשמאות ואלפים הגיעו לחלוק כבוד אחרון ולהשתתף במסע ההלוויה, שנערך בשעות הסמוכות לכניסת שבת וחג הסוכות.

הלווית הרב דוד בצרי זצ"ל - צילום: מוטי ארבל 10 10 0:00 / 0:45 הלווית הרב דוד בצרי זצ"ל ( צילום: מוטי ארבל )

נלויית הרב דוד בצרי זצ"ל - צילום: מוטי ארבל 10 10 0:00 / 0:16 נלויית הרב דוד בצרי זצ"ל ( צילום: מוטי ארבל )

במהלך ההלוויה נשאו דברי הספד גדולי התורה והרבנים, בהם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, שנשא הספד קצר בשל קדושת החג. הראשון לציון ספד למקובל ואמר: "שר וגדול נפל בישראל, נפלה עטרת ראשינו". הגר"י יוסף סיפר על הקשר בין אביו, מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, למנוח: "מרן האבא היה מחבב אותו". מספידים את המקובל: "נשא קולו ללא מורא כנגד המבקשים להחליש את כוח התורה" כיכר השבת | 11:32 ויהי לפלא: המקובל נפטר בערב חג הסוכות; הרבנית נפטרה בערב חג הפסח חזקי שטרן | 12:36 גם ראש ישיבת אור החיים, הגאון רבי ראובן אלבז, נשא דברי הספד על המקובל רבי דוד בצרי זצ"ל. בדברי ההספד השתתף גם המקובל הגאון רבי יעקב עדס. לאחר ההספדים יצא מסע ההלוויה מישיבת 'השלום' לכיוון בית העלמין סנהדריה. המונים ליוו את מיטתו של המקובל בדרכו האחרונה, למרות השעה המאוחרת וההכנות לקראת כניסת שבת וחג הסוכות. שם נטמן בבית העלמין סנהדריה.

הלויית הרב דוד בצרי זצ"ל - צילום: מוטי ארבל 10 10 0:00 / 0:25 הלויית הרב דוד בצרי זצ"ל ( צילום: מוטי ארבל )

אבל כבד ירד הבוקר (יום שישי) על עולם התורה והקבלה עם הסתלקותו לבית עולמו של זקן המקובלים, הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצוק"ל, ראש ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים, כשהוא בן 85 בפטירתו.

המקובל זצ"ל התמוטט בפתאומיות בביתו ברחוב הרב לנדא בבני ברק, שם התגורר בשנים האחרונה. כוחות הצלה ורפואה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות ונמרצות, והוא פונה במצב קריטי לבית החולים שיבא בתל השומר. אך לדאבון לב, נגזרה הגזרה והוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

הלווית הרב דוד בצרי זצ"ל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

הלווית הרב דוד בצרי זצ"ל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

ממפלגת ש"ס נמסר: "תנועת ש״ס, ובראשה מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט״א, יו״ר התנועה הרב אריה דרעי, נציגיה ופעיליה, מבכים מרה את הסתלקותו לגנזי מרומים של זקן המקובלים, חסידא קדישא ופרישא, מגזע אראלים ותרשישים, מפארי גידוליה של ישיבת 'פורת יוסף' ותלמידו של ראש הישיבה חכם עזרא עטייה זצוק"ל וחתנו של המקובל הגה"צ רבי סלמן מוצפי זצוק"ל".

"אשר הרביץ תורה והעמיד תלמידים הרבה, ענוותן כהלל, עמודא דצלותא, אשר שפך שיח בתפילות קודש ובתיקונים נשגבים למען כלל ישראל, עמד לימין תנועת ש״ס הקדושה בעוז ובתעצומות, ונשא קולו ללא מורא כנגד המבקשים להחליש את כוח התורה ולומדיה, הזדכך בייסורים קשים וקיבלם באהבה", נכתב בהודעת ש"ס.

רבי דוד בצרי זצ"ל עמד במשך שנים בראשות ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים והיה מהדמויות הבולטות בעולם הקבלה. עם הסתלקותו איבד עולם התורה והקבלה אחד מגדולי המקובלים בדור האחרון.

הלווית הרב בצרי זצ"ל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

הלווית הרב בצרי זצ"ל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

הלווית הרב בצרי זצ"ל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

הלווית הרב בצרי זצ"ל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

פרט מיוחד ומרגש נודע בעקבות הפטירה: אשתו של המקובל, הרבנית ציפורה בצרי ע"ה, נפטרה אף היא בערב חג - בערב חג הפסח תש"פ. על פי ההלכה, כאשר אדם נפטר בערב חג, לא יושבים שבעה אחרי החג אלא רק זמן מועט עד כניסת החג.

אחד ממקורבי המקובל מסר: "הרב ואשתו הרבנית נהגו בצניעות וענווה כל ימיהם, וכנראה לא רצו שיספידו אותם שבוע שלם לכן נפטרו דווקא בערב חג, כאשר כולם טרודים ועסוקים ולא יושבים שבעה".

בנו, המקובל הגאון רבי יצחק בצרי, ממשיך את דרכו בישיבת 'השלום'.