על רקע סדרת אירועים בהם הפריעו קיצוניים לשיעוריו של ראש ישיבת פתחי עולם הגאון הגדול רבי אליהו מאיר פייבלזון, שלח היום (חמישי) ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש מכתב תמיכה דרמטי לראש הישיבה.

במכתב כינה מרן בחריפות את האלימות "קנאות מזויפת" ו"גורמת לחילול השם". גדול הדור חיזק את ראש הישיבה ועודדו "להמשיך ללמד תורה ודעת לתלמידיו, לקרבם לאביהם שבשמים".

המכתב מגיע לאחר שבחודשים האחרונים נאלץ הגרא"מ פייבלזון להתמודד עם התקפות חוזרות ונשנות על שיעוריו ופעילותו. כזכור, בתשעה באב האחרון פרצו קיצוניים לבית המדרש בזמן אמירת הקינות והפריעו לשיעור, אירוע שעורר זעזוע רב בעולם התורה.

מכתב התמיכה של הגרמ"ה הירש מצטרף לשורת ראשי ישיבות בכירים שהביעו תמיכה בראש הישיבה. בין המנחמים שעלו לביתו לאחר פטירת בתו ע"ה היו ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר ועוד מגדולי ישראל.

במכתבו הדגיש הגרמ"ה הירש כי האלימות והקנאות המזויפת גורמות לחילול השם, וקרא לראש הישיבה להמשיך במפעלו החינוכי ולהמשיך ללמד תורה ודעת לתלמידיו.

יצוין כי הגרא"מ פייבלזון הוא מחשובי תלמידיו של הגאון רבי משה שפירא זצוק"ל ומראשי קהילת "חלקי בקהילתי". בשנים האחרונות זכה למעמד מיוחד בעולם התורה כמרביץ תורה ומחזק אמונה.

האירועים האחרונים מעוררים דאגה בעולם הישיבות לגבי התופעה של אלימות כלפי רבנים ומרביצי תורה. במקרים קודמים נרשמו התקפות דומות על רבנים ואישי ציבור נוספים, תופעה שמנהיגי עולם התורה מגנים בתוקף.

מכתב התמיכה של הגרמ"ה הירש נתפס כמסר חד משמעי בעד המשך פעילות החינוך והקירוב של ראש הישיבה, ונגד ההתנהגות הנלוזה של גורמים קיצוניים בשולי המחנה.