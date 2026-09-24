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בסערת רוח

אבא תמחול לי | הרגע המרטיט במעונו של הגר"מ שטרנבוך כשבנו ביקש את מחילתו

תיעוד מרומם: רגע לפני ליל התקדש חג של יום הכיפורים, נצפה הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך, בנו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, מתברך מאביו ומבקש מחילה על כל השנה | בהמשך הפציר הבן אצל אביו שיאציל עליו ברכתו שיזכה לקדש שם שמים בעולם | צפו בתיעוד המרטיט (חרדים)

הגרח"ע שטרנבוך בברכת הבנים מאביו הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)

תיעוד מרגש ומלא הוד הגיע ממעונו של הפוסק, , ברגעים הספורים טרם התקדש ליל יום הקדוש.

בעוד בכלל ישראל נוהגים בשעה זו שהאבות מברכים את הילדים בכל מילי דמיטב לקראת השנה החדשה, נצפה מחזה הוד במעונו של פוסק הדור.

בנו, הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך, ראש רשת כוללי "תשובות והנהגות", נצפה עומד ומקבל ברכה מאביו הגדול. מיד לאחר מכן, ביקש הבן את מחילתו של אביו על כל השנה החולפת, כשהוא מקפיד להדגיש בענווה כי חס ושלום אביו לא עשה לו מעולם שום דבר רע, אלא שככה נהוג לקיים את המנהג הטהור של ערב יום הכיפורים.

הגרח"ע שטרנבוך בברכת הבנים מאביו הגר"מ שטרנבוך
הגרח"ע שטרנבוך בברכת הבנים מאביו הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)

תוך כדי שהפוסק נראה אחוז בסערת רוח ודבקות לקראת היום הקדוש, המשיך הבן והעתיר ברכה חזרה עבור אביו הגדול שימשיך להנהיג את הדור ולקדש שם שמים בעולם כולו, ושהשנה הזאת תהא שנה טובה ומתוקה.
הרב משה שטרנבוךבקשת מחילההרב חיים עוזר שטרנבוךיום כיפורים

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