תיעוד מרגש ומלא הוד הגיע ממעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, ברגעים הספורים טרם התקדש ליל יום הקדוש.
בעוד בכלל ישראל נוהגים בשעה זו שהאבות מברכים את הילדים בכל מילי דמיטב לקראת השנה החדשה, נצפה מחזה הוד במעונו של פוסק הדור.
בנו, הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך, ראש רשת כוללי "תשובות והנהגות", נצפה עומד ומקבל ברכה מאביו הגדול. מיד לאחר מכן, ביקש הבן את מחילתו של אביו על כל השנה החולפת, כשהוא מקפיד להדגיש בענווה כי חס ושלום אביו לא עשה לו מעולם שום דבר רע, אלא שככה נהוג לקיים את המנהג הטהור של ערב יום הכיפורים.
תוך כדי שהפוסק נראה אחוז בסערת רוח ודבקות לקראת היום הקדוש, המשיך הבן והעתיר ברכה חזרה עבור אביו הגדול שימשיך להנהיג את הדור ולקדש שם שמים בעולם כולו, ושהשנה הזאת תהא שנה טובה ומתוקה.
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