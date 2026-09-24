- צילום: שמירה, קראון הייטס. מצלמות אבטחה 10 10 0:00 / 0:17 ( צילום: שמירה, קראון הייטס. מצלמות אבטחה )

אימה בליבה של שכונת קראון הייטס, העמוסה באורחים שהגיעו לחודש החגים למרכז חב"ד העולמי, השוכן בשכונה: אפרו-אמריקני חמוש בסכין ניסה השבוע לדקור בחור ישיבה בשעת לילה.

האירוע המזעזע, שדווח באתר COLive, התרחש בלילה שבין שלישי לרביעי השבוע. התוקף האנטישמי רדף אחרי בחור הישיבה עד לתוך בית פרטי בשכונה - כשהוא צועק קריאות נאציות. בנוסף התוקף השחית רכוש ונמלט בטרם נעצר לאחר מרדף משטרתי ומבצעי מורכב. התקרית הקשה החלה סביב השעה 02:30 לפנות בוקר באזור הרחובות סטרלינג וברוקלין אבניו. בחור הישיבה, שעשה את דרכו ברחוב, הבחין באדם שמתחיל להיטפל אליו, לעקוב אחר צעדיו, להשמיע לעברו שורת איומים בוטים ואף להשליך פחי זבל לעברו במטרה לפגוע בו ולהפחידו. בתוך רגעים ספורים האירוע הסלים כאשר התוקף שלף לפתע סכין ארוכה והחל לדלוק בריצה אחר הצעיר המבוהל. בחור הישיבה, שניסה להימלט מסכנת חיים מיידית, מצא מחסה ונמלט כל עוד נפשו בו לתוך מגורים פרטיים בסביבה. הבחור הצליח לחצות את סף הדלת ברגע האחרון, לסגור אותה ולמנוע אסון כבד, ובחסדי שמים לא נפגע פיזית בתקרית. החסיד מביתר שנעצר בחזרה מאומן ישובץ כרופא בצבא אוקראינה אך לא יישלח לשדה קרב | ההתפתחות יוסי נכטיגל | 08:02 למרות שהקורבן הצליח להסתתר בבטחה בתוך הבית, התוקף נותר עומד מחוץ למבנה והמשיך במסע ההסתה והטרור שלו. הוא החל להטיח בעוברי האורח ובנוכחים במקום אמירות מאיימות, בהן המשפט "עכשיו אני יודע איפה אתה גר", וצעק שוב ושוב קריאות גנאי אנטישמיות וקריאות המפארות את הצורר הנאצי היטלר.

( צילום: שמירה, קראון הייטס. מצלמות אבטחה )

בטרם החליט לעזוב את המקום, ניגש החשוד לזוג אופניים שחנו בשטח הדירה, השחית ודקר את צמיגיהן ואז פתח בריצה ונמלט מהזירה.

למקום הוזעקו באופן מיידי כוחות החירום של ארגון "שמירה" בקראון הייטס יחד עם ניידות של משטרת ניו יורק (NYPD). כוחות הסריקה שהגיעו לזירה איתרו את החשוד בקרבת מקום, אך עם זיהויו הוא החל מיד להימלט פעם נוספת, כשהוא מדלג באדישות מעל גדרות של בתים פרטיים באזור ומצליח לחמוק זמנית מהשוטרים והמתנדבים שדלקו אחריו.

מתנדבי 'שמירה' לא הרפו, חילקו את הגזרה והמשיכו בסריקות קדחתניות ברחובות הסמוכים ובחצרות הפנימיות. כעבור זמן קצר אותר החשוד בשנית, וכוח של שוטרי מרחב 77 שהוזעק לנקודה השתלט עליו באגרסיביות ועצר אותו לחקירה מלאה. בעקבות חומרת המעשים והאופי האנטישמי המובהק שלהם, היחידה לפשעי שנאה של משטרת ניו יורק נכנסה לעובי הקורה ופתחה בחקירה רשמית של האירוע, המעורר דאגה עמוקה בקרב תושבי השכונה המבקשים כעת להעלות את רמת הערנות ברחובות.