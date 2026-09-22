עם פתיחת הדיון הכללי הערב (22.9) בעצרת האו"ם בניו יורק, ולקראת נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעוד יומיים, משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, בשיתוף עם מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה, מעלה קמפיין חדש: "תעשיית השקרים של האו"ם" - החושף את ההטייה השיטתית והשקרית נגד ישראל.

בסרטון החדש המוביל את הקמפיין מוצג אולם העצרת הכללית של האו"ם כשהוא מאוכלס בתוכים המייצגים מדינות שונות. התוכים חוזרים בזה אחר זה על אותו מסר: “Blame Israel" – "האשימו את ישראל".

ככל שהסרטון מתקדם, הקריאה משוכפלת ומהדהדת ברחבי האולם, עד שהוא כולו הופך למקהלה החוזרת על אותה האשמה. הסרטון נחתם במסר: "Repeating lies doesn’t make them true" (חזרה על שקרים לא הופכת אותם לאמת) ובהפניה לאתר הקמפיין החושף את השקרים וההטיות בפרסומי האו"ם, שהשיק משרד התפוצות בשבוע שעבר.

הסרטון מבטא את אחד המנגנונים המרכזיים שנחשפים באתר: מערכת בינלאומית המהדהדת את עצמה. טענות נגד ישראל עוברות בין גופים, מדינות, סוכנויות או"ם וכלי תקשורת, מצוטטות שוב ושוב ומקבלות מראית עין של עובדה מוסכמת, גם כאשר מקורן לא נבדק או אומת.

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הקמפיין הופק באמצעות לפ"מ, ומתמקד בקידום דיגיטלי בדגש על ארצות הברית ובירות אירופה.

אתר האינטרנט שאליו מפנה הקמפיין, הוקם בשיתוף פעולה עם המטה לביטחון לאומי (מל"ל), ומרכז מחקר מקיף ומקורות המתעדים כיצד נאסף מידע מוטה על ישראל, זוכה לחותמת מוסדית ומופץ בעולם מאז מתקפת 7 באוקטובר. בין היתר עוסק האתר בנושאים כגון: מניפולציות מידע, תרבות ארגונית העוינת את ישראל, טענות כוזבות על רעב בעזה, חדירת חמאס לאונר"א, ייצור נרטיב של "רצח עם". בנוסף, כולל האתר עדויות של גורמי האו"ם אודות התנהלות של השתקה ורדיפה פנימית.

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי: "אולם העצרת של האו"ם הפך פעם אחר פעם לתיבת תהודה של עלילות נגד ישראל. אותם שקרים עוברים מפה לפה, מדוח לדוח ומנאום לנאום, עד שמנסים להציג אותם כאמת מוסכמת. הסרטון החדש ממחיש בדרך חדה את תרבות הדקלום הזו. גם אלף חזרות על שקר לא יהפכו אותו לאמת ואנחנו נמשיך לחשוף את העובדות שמאחורי המקהלה האנטי־ישראלית".

ראש מערך ההסברה הלאומי ציפי חוטובלי: "חלק גדול מעלילות הדם השקריות נגד ישראל מגיע מבית היוצר של דוחות האו"ם - קמפיין ההרעבה השקרי בעזה הוא רק דוגמא אחת למכונת השקרים מול התעמולה הזו. אנו מציבים את האמת והעובדות כדי לנפץ את תעשיית השקרים נגד ישראל".