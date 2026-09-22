"היערכו לפגיעה": ספינה סינית התנגשה בעוצמה בכלי שיט פיליפיני

המתיחות בים סין הדרומי שוב הסלימה ביום שישי האחרון, לאחר שספינה של משמר החופים הסיני התנגשה בכלי שיט ממשלתי של הפיליפינים במהלך משימה לאספקת דלק לדייגים. האירוע תועד בווידאו והוביל לחילופי האשמות בין מנילה לבייג'ינג.

לפי הרשויות בפיליפינים, הספינה BRP Datu Magat Salamat פעלה כ־54 מייל ימי מחופי מחוז פאלאוואן, באזור שמנילה מגדירה כחלק מהאזור הכלכלי הבלעדי שלה. בסרטון שפרסם משמר החופים הפיליפיני נשמעים אנשי הצוות צועקים "היערכו לפגיעה" זמן קצר לפני ההתנגשות. לא דווח על נפגעים, אך בתמונות מהאירוע נראו מעקות ומבני מתכת שניזוקו וחלקים שהתנתקו ונפלו לסיפון.

הפיליפינים טענו כי הספינה הסינית ביצעה את ההתנגשות בכוונה. דובר משמר החופים הפיליפיני אמר כי כלי השיט הסיני חתך תחילה את נתיב הספינה הפיליפינית ממרחק של כעשרה מטרים, חזר על התמרון דקות לאחר מכן ואז התנגש בה.

בסין דחו את הטענות והציגו גרסה הפוכה. דובר משמר החופים הסיני אמר כי הספינה הפיליפינית "שינתה בכוונה את מסלולה והאיצה לפתע כדי לחצות את חרטום הספינה הסינית", למרות אזהרות חוזרות.

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גינוי אמריקני

האירוע גרר גם תגובה אמריקאית. שגריר ארצות הברית בפיליפינים גינה את מה שכינה "נגיחה מכוונת" מצד משמר החופים הסיני. השגרירות הסינית במנילה הגיבה בטענה שוושינגטון תומכת ב"הפרות ובפרובוקציות" של הפיליפינים במים השנויים במחלוקת.

ההתנגשות מצטרפת לשורה של עימותים ימיים בין שתי המדינות בשנים האחרונות, וממחישה פעם נוספת את המתיחות הגוברת בים סין הדרומי.