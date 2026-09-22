כמעט ארבעה חודשים אחרי שמדינת ישראל מנעה את כניסתו וגירשה אותו בחזרה לארצות הברית מנמל התעופה בן גוריון, היוצר האמריקאי טיילר אוליביירה שוב מצליח להבעיר את השיח הציבורי סביב הקהילות החרדיות.

ביום ראשון, שעות ספורות לפני כניסת צום יום כיפור, העלה היוטיובר בן ה-26 סרטון באורך 55 דקות תחת הכותרת "חשפתי רשת הונאה יהודית שגונבת מילדים עניים". בתוך פחות מיומיים צבר הסרטון כ-6.3 מיליון צפיות ברשת X וכ-2.3 מיליון נוספות ביוטיוב, ועם ההפצה בפלטפורמות האחרות הוא מתקרב לעשרה מיליון צפיות.

הסרטון נפתח בתיעוד בניו סקוור, הכפר החסידי במחוז רוקלנד שבניו יורק, כשרבים מתקבצים סביבו. אוליביירה טוען למצלמה כי יש מאחוריו כמאתיים איש שעלולים לתקפו, ומשווה את מעברו בקהל לקריעת ים סוף בטענה ש"במקום ים, יש יהודים". למרות שלא מתועדת תקיפה פיזית, האווירה נבנית במתח רב כאשר תושבים מצלמים אותו, אנשי מוסדות דורשים שיעזוב והמשטרה מוזעקת למקום.

לפי הדיווח באתר Ynet, בלב טענותיו עומדת התוכנית הממשלתית המסבסדת שירותי אינטרנט ותקשורת למוסדות חינוך באזורים מוחלשים. הוא נשען על מקרים קודמים שבהם הועמדו לדין גורמים חרדיים, ומציג נתונים על עשר חברות המספקות שירותים למוסדות יהודיים, תוך שהוא טוען למחירים גבוהים ולמכרזים עם מציע יחיד. אלא שאוליביירה עצמו נאלץ להסתייג בתיאור הסרטון ומודה כי מלבד אותם תיקים בודדים שהסתיימו בהרשעה, אף אחד מהגופים או האנשים המופיעים בסרטון לא הועמד לדין ושום רשות לא קבעה כי הפעילות אינה חוקית.

לקיים בנו חכמי ישראל; רבה הישיש של בית שמש פונה לבית החולים חיים רוזנבוים | 17:57

הפער בין שאלות מנהליות לבין כותרת מגמתית המכריזה על "רשת הונאה" עורר גל תגובות אנטישמיות קשות ברשתות, בהן טענות על "מאפיה" ותיאוריות קונספירציה שונות על מקור הכספים. מועד הפרסום ערב הצום הותיר חלק ניכר מהקהילות האורתודוקסיות מנותקות מהרשתות בשעות שבהן הסרטון התפשט במהירות רבה.

אוליביירה, שהתפרסם בעבר בסרטוני אתגרים והחל להפיק תחקירים פרובוקטיביים נגד מיעוטים, התמודד בעבר עם השעיית חשבונו בפלטפורמת פטריאון עקב תכניו, אך מנגד קיבל גיבוי מדמויות בולטות בימין הקיצוני והשמרני כמו ניק פואנטס וטאקר קרלסון. בחאיון האחרון וגם במאי השנה, אז ניסה להיכנס לישראל ונבלם בנתב"ג, הבהיר משרד התפוצות בראשות השר עמיחי שיקלי כי פעילותו חורגת מביקורת לגיטימית ומהווה הסתה אנטישמית חמורה. כעת הוא דורש מהרשויות בארה"ב לעצור את יתרת התשלומים למוסדות, בעוד הקהל שלו ברשתות כבר גיבש פסק דין נחרץ מלא בשנאה.