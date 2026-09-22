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יעקב אשר בראש - בלי הח"כים שהודחו: 'דגל התורה' קיימה ישיבת היערכות

ב'דגל התורה' משדרים היום עסקים כרגיל ושחררו לתקשורת תמונה מישיבת הערכות ראשונה של 'דגל התורה', כאשר לראשונה זה עשרות שנים, בלי חבר הכנסת גפני וגם בלי חבר הכנסת אורי מקלב  | יעקב אשר ישב בראש השולחן (חדשות חרדים)

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הישיבה היום

ב'דגל התורה' משדרים עסקים כרגיל, ולאחר שבשבוע שעבר - בין כסה לעשור, החברים התכנסו יחד עם חברי הכנסת המודחים, ויעקב אשר, היום (שלישי) בפעם הראשונה חברי הכנסת המיועדים של '' התכנסו כשחבר הכנסת יעקב אשר יושב בראש.

על פי ההודעה הרשמית שיצאה מטעם 'דגל התורה', על ידי דוברו של חבר הכנסת גפני יעקב מורגנבסר (והדובר של 'דגל' עד הבחירות?. ח"ב) נכתב לקונית: "לקראת פתיחת קמפיין הבחירות, מועמדי דגל התורה לכנסת התכנסו היום בצהריים".

עוד נכתב: "המועמדים התכנסו לישיבת עבודה והיערכות לקראת פתיחת קמפיין הבחירות, במסגרתה נדונו המסרים המרכזיים, סדרי העבודה והפעילות המתוכננת לשבועות הקרובים".

בישיבה שנערכה בבית 'דגל התורה' בבני ברק, השתתפו חברי הכנסת המכהנים, יעקב אשר כאמור ויצחק פינדרוס, כשלצידם, חברי הכנסת המיועדים; משה רוזנטל, יהודה וייספיש, דודי זלץ, דוד אוחנה ולמרבה ההפתעה גם חבר הכנסת לשעבר אליהו ברוכי, שנדחק למקום כמעט ולא ריאלי.

בכינוס בשבוע שעבר - רייך, פינדרוס, אשר, גפני, מקלב ושפירא (צילום: דוברות דגל התורה)
שבוע שעבר - המועמדים החדשים ברשימה - ברוכי, זלץ, אוחנה, רוזנטל וויספיש (צילום: דוברות דגל התורה)

כזכור וכפי שדווח בשבוע שעבר, ימים ספורים לאחר הסערה במפלגה הליטאית 'דגל התורה', עם הדחתם של הח"כים הוותיקים משה גפני ואורי מקלב, בדרך משפילה שעוררה ביקורת רבה - נערכה בבית 'דגל התורה' בבני ברק ישיבת "התנעה והיערכות לקראת הבחירות", בה השתתפו זה לצד זה הח"כים המודחים והמועמדים החדשים ברשימה.

בהודעת המפלגה, הוזכרו משתתפי הישיבה - מועמדי הרשימה החדשים ולאחר מכן הנציגים הוותיקים.

לפי ההודעה, בישיבה השתתפו מועמדי הרשימה - יו"ר 'דגל התורה' החדש שאמור לשמש גם כיו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יעקב אשר, ח"כ יצחק פינדרוס, משה רוזנטל, יהודה ויספיש, דוד זלץ, דוד אוחנה ואליהו ברוכי.

עוד נמסר כי בישיבה השתתפו גם יו"ר תנועת דגל התורה ח"כ משה גפני, חבר ההנהלה , יצחק רייך, מנהל המחלקה המוניציפאלית מנחם שפירא ומנהל המפלגה משה שיפמן.

בישיבה דנו המשתתפים בהיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה-26 ובדרכים להנעת מצביעים ביום הבחירות שיצביעו לרשימה המשותפת 'יהדות התורה' עם 'אגודת ישראל' והמפלגה החדשה של ח"כ מאיר פרוש.

גורם שנכח בישיבה מסר ל'כיכר השבת' כי הישיבה נמשכה למעלה משעה ונערכה בשיתוף פעולה מלא של גפני ומקלב יחד עם הנציגים החדשים.
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6 תגובות

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4
יעקב אשר הוא אחלה בן אדם מאמין שיהיה שינוי לטובה
בדוייי
3
אוחנה . אויי ווי
גפני
כ"כ הרבה ספרדים ואני בינהם, מצביעים ג שזה מעולה שיהיה לנו שם נציג
מצוין!!!
2
כואב לי נורא על מה שעשו לגפני, רק לחשוב הבן אדם צייט נאמנה לגדולי ישראל במשך כל השנים והיה השליח שלהם עבור כל הציבור, ככה לסיים???
יהודי פשוט
כמה שגפני הדרדר הוא לא נפל לציונים שבשולחן, חוק גיוס בדרך
זוכמיר

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