כמעט דקה של תרועה הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו לאחר מעמד הסליחות בבית הכנסת 'אוהל יצחק' בבני ברק, ערכו רב בית הכנסת הרה"ג רבי רפאל דרעי והפייטן משה לוק תחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו (אנשים) יטיאיר טוקרכיכר השבת | 22:051תגובות הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? - צילום: משה דדון10100:00/1:06הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? (צילום: משה דדון) שופרתקיעת שופרמשה לוקתקיעה בשופר 1 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה1משועממים אימוגים לתגובהנועם23:09 דיווחתגובה תוכן שאסור לפספס:"לא זוכרת את עצמי צועקת ככה": השפית והידוענית צרחה בבית קפה, בגלל חרדייאיר טוקר|18.09.26המנהיג שנצפה צועד לבדו; התיעוד מבני ברק שמכה גלים בעולם התורהחיים רוזנבוים|18.09.26כמאה אלף איש במעמד סליחות מרטיט בכותל: שורדי השבי והשידור לכיכר החטופיםכיכר השבת|18.09.26אולי גם יעניין אותך:הצצה מרתקת: ספינת דייג של דגי טונה חזרה מהים - זה מה שהתגלה בה • צפוחזקי שטרן|17.09.26"אמא ברחה מהבית", סיפר האבא ליחיאל בן ה-11 - ומאז היא לא מוכנה לפגוש אותו | סיפור מטלטל משה רבי|17.09.26לא ניגש לדלת והפסיד חצי מיליון דולר | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|17.09.26
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