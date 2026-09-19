 דלג לתוכן הראשי
כמעט דקה של תרועה

הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו

לאחר מעמד הסליחות בבית הכנסת 'אוהל יצחק' בבני ברק, ערכו רב בית הכנסת הרה"ג רבי רפאל דרעי והפייטן משה לוק תחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו (אנשים)

1תגובות
הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח?
הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? (צילום: משה דדון)
שופרתקיעת שופרמשה לוקתקיעה בשופר

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
משועממים
נועם

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד באנשים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר