כמעט דקה של תרועה הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו לאחר מעמד הסליחות בבית הכנסת 'אוהל יצחק' בבני ברק, ערכו רב בית הכנסת הרה"ג רבי רפאל דרעי והפייטן משה לוק תחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאו (אנשים)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 22:05