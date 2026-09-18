( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

כמאה אלף איש השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי, במעמד מיוחד שחיבר בשידור חי בין רחבת הכותל לכיכר החטופים בתל אביב. המעמד התקיים בהשתתפות רבנים, שרים, אישי ציבור וקהל רבבות, כאשר לצד המתפללים בכותל השתתפו אלפים נוספים בכיכר החטופים.

במעמד השתתפו שורדי השבי: בר קופרשטיין, מתן אנגרסט, רום ברסלבסקי, מורן סטלה ינאי, אגם ברגר, עומר ונקרט, נמרוד כהן ואליה כהן, וכן בני משפחותיהם של החללים יונתן סמרנו, גיא אילוז, תמיר אדר, עומר נאוטרה ואליה טולדנו הי"ד שנחטפו ונרצחו בשבי החמאס בעזה. את המעמד פתח מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי, מר מרדכי (סולי) אליאב, בדברים על החיבור המיוחד בין הכותל המערבי לכיכר החטופים. הוא הזכיר כי לאורך תקופת השבי, וביתר שאת במעמדי הסליחות אשתקד, התאחדו כמיליון וחצי מתפללים בתפילה לשובם. הלילה, עם שובם הביתה, התחברו שני המקומות בשידור חי ומרגש.

- צילום: הקרן למורשת הכותל 10 10 0:00 / 0:49 ( צילום: הקרן למורשת הכותל )

במהלך המעמד שחיבר בשידור חי בין רחבת הכותל המערבי לכיכר החטופים, נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א תפילת הודיה לשובם של החטופים והחטופות. "הלילה הזה, מהכותל המערבי ומכיכר החטופים, אני רוצה לומר לך, ריבונו של עולם: הבט משמיים וראה כיצד בזמן הקשה ביותר עמדנו יחד", אמר הרב לקהל הרבבות.

"לא תמיד הסכמנו על הדרך, אך כולנו היינו שותפים לדאגה, לתפילה ולתקווה", המשיך רב הכותל. "במשך תקופה ארוכה כל כך הלב של כולנו היה שבוי – עד ששב אחרון החטופים. בזכות קידוש השם הזה, האחווה והגבורה של החטופים והחטופות, שקידשו שם שמיים במקומות האפלים ביותר וממשיכים לקדש שם שמיים גם עתה – פתח לנו שערי שמיים ושלח לנו שנה טובה ומבורכת".

במהלך המעמד נשאו הרבנים תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום, לביטחון ולאחדות ישראל.

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בשל עומס הקהל הרב, הועבר המעמד בשידור חי על גבי מסכי ענק שהוצבו על חומות העיר העתיקה ובשער יפו, לטובת אלפי המתפללים שלא התאפשרה כניסתם לרחבה והצטרפו לתפילה באזור הכניסות לעיר העתיקה. השידור התקיים ביוזמת ראש העיר ירושלים, מר משה ליאון, ובשיתוף עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והקרן למורשת הכותל המערבי.

בקרן למורשת הכותל המערבי מציינים כי הושלמו ההכנות לקראת מעמד הסליחות המרכזי והאחרון לשנה זו, שיתקיים במוצאי השבת הקרובה כאשר המעמד יחל בשעה 00:00 באמירת התרת נדרים וקללות.

בקרן קוראים לרבבות הצפויים להגיע להקדים את בואם, להישמע להוראות משטרת ישראל ולפעול בהתאם להנחיות הסדרנים.

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )