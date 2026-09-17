שני אירועי נפילה קשים התרחשו הבוקר (חמישי) במקביל בשתי ערים שונות בארץ, כאשר כוחות החירום נאלצו להתמודד עם שני מקרים קריטיים בו זמנית.

בבני ברק, כונני החירום מבצעים פעולות החייאה באברך צעיר כבן עשרים שנישא לפני חודשים ספורים שקבע את חוק לימודיו בישיבת בית מדרש עליון, לאחר שנפל מקומה חמישית בבניין הישיבה ברחוב עוזיאל.

מדוברות איחוד הצלה נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה בהחייאה בדקות אלו על צעיר כבן 20 שנפל מגובה ברחוב עוזיאל בבני ברק . תעודכנו בהמשך".

כוחות ההצלה שהגיעו למקום החלו מיד בפעולות החייאה. מצבו של הבחור מוגדר קשה ביותר, והוא מקבל טיפול רפואי נמרץ בזירה.

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מדוברות הצלה נמסר: "כונני ארגון הצלה הוזעקו לישיבה ברחוב הרב עוזיאל בבני ברק בעקבות דיווח על נפילה מגובה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצעו הכוננים פעולות החייאה מתקדמות בצעיר כבן 20, אך למרבה הצער נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותו במקום".

חובשי הצלה מוישי אינדיג ובנצי הימל שהגיעו ראשונים למקום מדווחים: "כשהגענו למקום עם רת"מ הצלה, מצאנו צעיר כבן 20 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית, לאחר שנפל מקומה חמישית. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, אך למרבה הצער נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותו במקום."

יחיאל מילר, שמעון שמעוני ודניאל יפונה חובשי איחוד הצלה מסרו: ״סיפרו לנו בזירה כי הוא מעד מגובה של 5 קומות במוסד הלימודים בו שהה. ביצענו בו פעולות החייאה מאמצות אך למרבה הצער מותו נקבע בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל״.

חובשי רפואת חירום במד"א משה אינדיג ואהרון שריג, סיפרו: "קיבלנו דיווח על גבר שנפל מגובה. הגענו למקום במהירות והובילו אותנו אל הפצוע. הוא היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".