שני הפלגים בסאטמר מתאחדים לערת ענק: "המתינו לסוף המלחמה" | דרעי מעוניין לחזור, ב'מועצת' דורשים לראות ולאשר את טיוטת חוק הגיוס | טיול בין הזמנים נגמר באסון: 4 בחורי ישיבה נהרגו בתאונה בניו ג'רזי | זקן הפוסקים שמע על "הקבלה" של המתפללים והודיע - אבוא למסור שיעור | ספג 9 כדורים והוכרז ל"מת": המפגש המרתק בין יוחאי לאדמו"ר מצאנז (מעייריב)
אירוע חריג התרחש לפני זמן קצר בצפון הארץ, כאשר שני נערים בני 14 נפצעו באורח אנוש ובינוני בגינה ציבורית בעיר, ככל הנראה מפיצוץ של סיגריה אלקטרונית | כונני החירום העניקו לשניים טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים רמב"ם בחיפה לאחר מאמצי החייאה בשטח (בארץ)
53 ימים אחרי שהובהל לבית החולים במצב אנוש, אלישע מדן, השתחרר היום מבית החולים והוא עובר למחלקת שיקום | "הנס הכי גדול שהיה לי, שבסוף אישרו ליסעור לקחת את כל ארבעת הפצועים והוא הנחית אותי פה עם כל הפצועים", סיפר (חדשות)