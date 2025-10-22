האופניים של הילד בזירת התאונה בבני ברק ( צילום: איחוד הצלה )

טרגדיה בעיר בני ברק: בשעה האחרונה (רביעי) התרחשה תאונת דרכים קשה בעיר, בה נהרג ילד בן 9 שנסע על אופניו.

כונני החירום וההצלה הוזעקו לזירת התאונה ברחוב הרב כהנמן פינת רחוב עזרא בבני ברק, שם העניקו סיוע רפואי ראשוני לילד בן 9 שנקלע לתאונה עם רכב מסחרי. הכוננים העבירו את הילד לבית החולים כשמצבו הרפואי מוגדר אנוש, ולמרבה היגון והצער הגדול, מותו נקבע בבית החולים. משולם יוזביץ, יחיאל איפרגן ומוישי שיפר חובשי איחוד הצלה סיפרו: "נמסר לנו בזירה - כי הילד רוכב האופניים מעורב בתאונה עם רכב מסחרי ובעקבות כך נחבל קשות בראשו. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה למרכז הרפואי שיבא-תל השומר. בשלב זה מצבו מוגדר אנוש".

זירת התאונה בבני ברק ( צילום: דוברות הצלה )

חובשי הצלה שמואל רוטנברג ובעריש בוקצ'ין שהגיעו ראשונים למקום מדווחים: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים עם אמבולנס מד"א אותו אנו מאיישים, מצאנו רוכב אופניים, ילד כבן 7 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית, לאחר שנפגע מרכב במהלך הרכיבה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל ביצוע פעולות החייאה מתקדמות ועצירת דימומים, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לקבלת טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר."

מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל פתחה בחקירת תאונת דרכים קטלנית בבני ברק. רוכב האופניים (9) נפגע מהרכב ופונה במצב אנוש (עפ"י גורמי רפואה) לקבלת טיפול רפואי. כעבור זמן מה התקבל דיווח מהמרכז הרפואי כי נקבע מותו של הילד. שוטרי תחנת בני ברק ובוחני תאונות הדרכים של משטרת מחוז ת"א, הגיעו לזירה והחלו במלאכת איסוף הראיות והממצאים".