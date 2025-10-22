התאונה המחרידה בבני ברק: אריה לוי בן ה-7 נהרג בחזור מהחיידר

זירת התאונה בבני ברק ( צילום: דוברות הצלה )

תאונת הדרכים המחרידה בבני ברק: אריה לוי, בן למשפחה חרדית משכונת רמת אלחנן בבני ברק, הוא הילד שנהרג היום (רביעי) בתאונה המחרידה ברחוב הרב כהנמן בעיר מגוריו.

גופתו הועברה למכון לרפואה משפטית לצורך גופה. במחלקה המשפטית של ארגון זק"א מסרו כי מאמצים לכך שלא תנותח הגופה הצליחו, וכי רופא תורן יערוך בדיקה חיצונית בלבד שבסיומה ישוחרר הילד המנוח לקבורה. "בעקבות הטרגדיה הקשה היום, בה נהרג הילד אריה לוי ז"ל בן ה־7 בתאונת דרכים ברחוב כהנמן בני ברק, המחלקה המשפטית של זק"א בראשות רכז המחלקה מיכאל גוטווין, פועלת מאז שעות אחר הצהריים מול כלל הגורמים הרלוונטיים לשחרור המנוח לקבורה בהקדם האפשרי", נמסר. "בסיועם של חבר הכנסת הרב משה גפני וחבר הכנסת הרב אורי מקלב, יחד עם הרב אשר לנדאו רב המכון לרפואה משפטית, רופא תורן עושה כעת את דרכו למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך ביצוע בדיקה חיצונית בלבד, שלאחריה צפוי הילד המנוח להשתחרר לקבורה בהקדם". בן 7 בלבד היה הילד בפטירתו. הוא למד בתלמוד תורה "און גאון" בעיר. היום כשחזר לכיוון ביתו, ודיווש על אופניים, רכב פגע בו ופצע אותו אנושות. בהמשך בבית החולים נקבע מותו.

האופניים של הילד בזירת התאונה בבני ברק ( צילום: איחוד הצלה )

משולם יוזביץ, יחיאל איפרגן ומוישי שיפר חובשי איחוד הצלה סיפרו: "נמסר לנו בזירה - כי הילד רוכב האופניים מעורב בתאונה עם רכב מסחרי ובעקבות כך נחבל קשות בראשו. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה למרכז הרפואי שיבא-תל השומר".

חובשי הצלה שמואל רוטנברג ובעריש בוקצ'ין דיווחו: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים עם אמבולנס מד"א אותו אנו מאיישים, מצאנו רוכב אופניים, ילד כבן 7 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית, לאחר שנפגע מרכב במהלך הרכיבה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל ביצוע פעולות החייאה מתקדמות ועצירת דימומים, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לקבלת טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".

מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל פתחה בחקירת תאונת דרכים קטלנית בבני ברק. רוכב האופניים נפגע מהרכב ופונה במצב אנוש (עפ"י גורמי רפואה) לקבלת טיפול רפואי. כעבור זמן מה התקבל דיווח מהמרכז הרפואי כי נקבע מותו של הילד. שוטרי תחנת בני ברק ובוחני תאונות הדרכים של משטרת מחוז ת"א, הגיעו לזירה והחלו במלאכת איסוף הראיות והממצאים".