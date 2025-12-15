בדיון שהתקיים היום (שני) בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, העוסקת בימים אלו בסוגיית חוק הגיוס, נשמעה עדותו של יוסי לוי, מנכ"ל עמותת 'נצח' – הגוף המוביל את שילוב החרדים בצה"ל. לוי הניח על השולחן את המורכבות הגדולה של הסוגיה, כשהוא מבהיר לחברי הוועדה: הדרך לגיוס לא עוברת דרך כוח, אלא דרך התאמה תרבותית.

"לא באים לבד לצה"ל"

לוי פתח את דבריו בהסבר על המנטליות המגזרית, כשהוא מדגיש כי הציפייה לגיוס ספונטני מנותקת מהמציאות. "מי שחושב שחרדי קם בבוקר ובא לצה"ל - לא מכיר את המגזר", אמר לוי נחרצות. "לא באים לבד לצה"ל. הם מגיעים כשאנחנו מקימים עוד מכינות ועוד ישיבות הסדר חרדיות ועובדים מאוד קשה בשטח".

בשיא הדיון, סיפק לוי אמירה חריפה וברורה נגד רעיונות של כפייה משטרתית, כשהוא משתמש בדוגמה מעולם הישיבות: "ממלחמות לא יבוא אף חרדי אחד. אם אתם חושבים שתגיע משטרה צבאית לתוך ישיבת פוניבז' ותוציא בחורים, זה לא יביא חרדים לצה"ל. מי שחושב שכן, לא מכיר את האירוע".

החובה המוסרית: חרדים בקרבי

לצד האזהרה מכפייה, הציג מנכ"ל 'נצח' נתונים לגבי הצורך המבצעי הדוחק, כשהוא קושר בין גיוס חרדים לשחרור אנשי המילואים הקורסים תחת הנטל.

"בלי גיוס חרדים לקרבי לא נוכל לשחרר את המילואים", התריע לוי. לדבריו, חוק הגיוס המתגבש חייב לכלול יעד ברור של לוחמים. "חוק הגיוס חייב לייצר לוחמים חרדים שיעזרו בפעילות הביטחונית השוטפת. מי שרוצה לשחרר מילואים חייב חרדים בקרבי. לפחות 30% מהמתגייסים החרדים חייבים להגיע לקרבי. אין כאן בכלל שאלה. זו חובה מוסרית ולאומית".

הפתרון: ישיבות הסדר ומסלולים מותאמים

לסיכום דבריו, שרטט לוי את המתווה שלשיטתו יביא להצלחה, כשהוא מבחין בין "גיוס" סתמי לבין גיוס אפקטיבי. "לעצור בחור ישיבה לא יביא חייל קרבי אחד לצה"ל. כפייה לא מביאה חרדים לצה״ל, מסלולים מותאמים כן", הסביר.

לוי ציין כי למרות העלייה המבורכת בנתוני הגיוס הכלליים במגזר, ישנו חוסר משמעותי בלוחמים: "בלי יעד קרבי ברור, חקיקת הגיוס תיכשל. הכרה בישיבות הסדר חרדיות, עם סעיף תגמול נוסף לישיבות קרביות, תהווה חלק מרכזי בפתרון הבעיה".