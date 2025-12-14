בכיכר מאידאן בלב העיר קייב בירת אוקראינה נאספו הערב (ראשון) כמה עשרות מיהודי העיר לצד ראש העיר ויטלי קליצקו, שגרירת קנדה לאוקראינה ושגרירי ארגנטינה, בולגריה, פינלנד וצרפת כדי להדליק את החנוכיה הגדולה ביותר באירופה.

על הצבת המנורה בכיכר העצמאות האוקראינית 'כיכר מאידאן' הנמצאת בלב העיר, בסמוך לבנייני הממשל השונים אחראית 'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' (FJCU) בשיתוף פעולה עם בתי חב"ד בקייב.

שעה קלה לפני כן נערכה לראשונה זה שנים הדלקת נרות בלשכתה של ראש ממשלת אוקראינה גב' יוליה אנטוליבנה סבירידנקו. תפקיד ראש הממשלה באוקראינה הוא תפקיד הקשור לנושאי פנים והמחזיק בו הוא יושב ראש קבינט השרים והאחראי על מדיניות הפנים וסדר יומה של הממשלה.

את ההדלקה ערכו יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה הרב מאיר סטמבלר, סגנו הרב רפאל רוטמאן – אחראי קשרי החוץ של 'הפדרציה' שארגן את הפגישה, וכן שלוחי חב"ד, האחים הרבנים לבית וולף; הרב אברהם וולף רבה של אודסה ודרום אוקראינה והרב יוסף יצחק וולף רבה של חרסון.

האחים וולף סיפרו לראש הממשלה על הקשיים היומיומיים בניהול הקהילות היהודיות באודסה ובחרסון בצל המלחמה שרק הולכת ומחריפה, אך בו בזמן הדגישו כי הם נחושים להישאר בעריהם כדי להמשיך להנהיג את הקהילות היהודיות המקומיות ולהיות לעזרתם של כל היהודים בגשמיות וברוחניות, בהתאם למשנתו של הרבי מליובאוויטש. הרב יוסף וולף הרחיב גם על נס ההצלה האישי שהיה לו לפני כחצי שנה בשעה שמל"ט רוסי מתאבד פגע במכוניתו בכינון ישיר, והוא ובני ביתו ניצלו בנס.

בלשכתה של ראש הממשלה נערכה מבעוד מועד תערוכה מיוחדת שבה הוצגו כל החומרים ביהדות שהוצאו לאור באוקראינית בשנים האחרונות, ובראשם 'חמשה חומשי תורה', תהילים וסידור תפילה, שהוענקו לה במתנה. כמו כן קיבלה ראש הממשלה 'תהילים כיס' בשפה האוקראינית שהפדרציה חילקה לרבבות בתי אב יהודיים במדינה ולאלפי חיילים המשרתים בצבא האוקראינה, לשמירה והצלה.

סבירידנקו אמרה כי מדובר במתנה חשובה וראויה, כי היא תיטול איתה את ספר התהלים לכל מקום ואכן תקרא בו מידי יום את פרקה האישי ואת פרק כ' הידוע כפרק מיוחד לשמירה והצלה. הרב סטמבלר שיבח את רבה של חרקוב הרב משה מוסקוביץ שמסייע רבות בעריכת והדפסת הספרות היהודית, ביחד עם בעליו של בית הדפוס בחרקוב, מר מיכאל שיפרין ומר מנחם-מענדל וינרסקי שלקחו על עצמם את סבסוד וסיוע הדפסת הספרות היהודית באוקראינית, מתוך ביטחון שהדבר יסייע למדינה כולה ולעיר חרקוב שבה הם מתגוררים.

הרב מאיר סטמלבר הדליק את החנוכייה בלשכת רוה"מ ולאחר מכן הרחיב על הפעילות הנרחבת של הפדרציה ושלוחי חב"ד באוקראינה, כדי להאיר בכל פינה ולהביא את שמחת החג גם למקומות הנידחים ביותר. הרב סטמבלר ציין גם את הפיגוע הקשה בסידני שבאוסטרליה במעמד ההדלקה הציבורי של חב"ד, וציין לשבח את כוחות הבטחון האוקראינים העושים מאמץ גדול כדי להגן על ההדלקות המרכזיות שנערכות ב-34 ערים במדינה ועל כך שליהודים יש חופש דת וגיבוי מלא מהשלטונות.

ראש הממשלה סבירידנקו אמרה כי היא שמחה לשמוע על הפעילות הנרחבת עם יהודי אוקראינה והדגישה את עמידתם האיתנה של שלוחי חב"ד שלא נרתעים למרות הקשיים ולמרות שיכלו לעזוב למקום מבטחים. היא אמרה כי חג החנוכה ועמידתם של המכבים המעטים והחלשים מול היוונים הרבים והחזקים, מזכירים לה את עמידתה של אוקראינה מול המכבש הרוסי.

יצוין כי מוקדם יותר היום ניסו גורמים רוסיים לשסות את תושבי אוקראינה נגד החנוכייה המרכזית שהוצבה בכיכר מאידאן כדי לגרום לגורמים קיצוניים להפיל אותה ולהביא לכאוס-פנים אוקראיני. בלוגרים רוסיים מפורסמים שלהם יש מאות אלפי עוקבים, פרסמו את תמונת החנוכייה בליווי הכתובים של הפדרציה כי מדובר בחנוכייה הגדולה באירופה וכתבו: "מנורה יהודית, וקברי גוים ברקע. תזכרו על מה אתם נלחמים, אוקראינים?"...זה

מ'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' נמסר בתגובה לפרסומים: "החנוכייה היא סמל גלובלי בין אור לחושך, בין מעטים לרבים בין אנשים שרוצים לחיות לאימפריה חסרת רחמים. רנו מזמינים את יהודי אוקראינה וכלל האזרחים במדינה להדלקות החנוכיות הציבוריות שיתקיימו בכל רחבי המדינה בהובלת שלוחי חב"ד".

התגובה הזו גרמה לסערה חיובית בכלי התקשורת המרכזיים באוקראינה. היא הוזכרה בהרחבה תוך שכלי התקשורת השונים מזמינים את יהודי אוקראינה לחגוג את החג כמדי שנה, במרכזי הערים, וללא חשש.