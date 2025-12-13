משטרת ישראל מעדכנת הערב (מוצאי שבת), כי היא ממשיכה במאמצים נרחבים לאיתורו של הנעדר אליהו אבא שאול (19) מבני ברק.

החיפושים החלו באור ליום חמישי האחרון, בשעה 01:30 כאשר התקבל דיווח מהוריו של הנעדר, כי יצא ביום ד' בשעות הערב מביתו ברח' יהודה הנשיא בבני ברק ומאז אבדו עקבותיו.

שוטרי מרחב דן ותחנת בני ברק- רמת גן, בשילוב מתנדבים וגורמים חבירים פועלים מאז בחיפושים תוך פרסום באמצעי תקשורת, יחד עשרות שוטרים, מתנדבים, כיתות כוננות, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בסיוע כוחות חבירים.

בליל שישי, באמצע החיפושים, התקבל דיווח כי אותרו בגדיו לצד האופניים החשמליים, סמוך לנחל הירקון, מכיוון רח' רוקח ברמת גן.

החיפושים נמשכו גם היום והערב, במטרה לאתרו בהקדם. בנוסף, המשטרה מעניקה מענה לקריאות הציבור במוקד 100, הנוגעות לדיווחים אפשריים על הנעדר.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור באיתורו. כל היודע דבר על מקום הימצאו או כל פרט העשוי לסייע, מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. המשטרה מדגישה לציבור כי חל איסור להיכנס לנחל למעט הגורמים המוסמכים לכך עם הציוד הנדרש".