נמשכים החיפושים אחר בחור הישיבה מבני ברק, שאופניו נמצאו ליד נחל הירקון

החיפושים אחר אליהו אבא שאול בן 19 מבני ברק, נמשכים גם הערב | אליהו נעדר ביום רביעי בלילה, כשיצא מביתו בבני ברק. אופניו נמצאו ליד נחל הירקון וקיים חשש לחייו (חדשות חרדים)

הנעדר והחיפושים אחריו (צילום: דוברות המשטרה)

משטרת ישראל מעדכנת הערב (מוצאי שבת), כי היא ממשיכה במאמצים נרחבים לאיתורו של הנעדר אליהו אבא שאול (19) מבני ברק.

החיפושים החלו באור ליום חמישי האחרון, בשעה 01:30 כאשר התקבל דיווח מהוריו של הנעדר, כי יצא ביום ד' בשעות הערב מביתו ברח' יהודה הנשיא בבני ברק ומאז אבדו עקבותיו.

שוטרי מרחב דן ותחנת בני ברק- רמת גן, בשילוב מתנדבים וגורמים חבירים פועלים מאז בחיפושים תוך פרסום באמצעי תקשורת, יחד עשרות שוטרים, מתנדבים, כיתות כוננות, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בסיוע כוחות חבירים.

בליל שישי, באמצע החיפושים, התקבל דיווח כי אותרו בגדיו לצד האופניים החשמליים, סמוך לנחל הירקון, מכיוון רח' רוקח ברמת גן.

החיפושים נמשכו גם היום והערב, במטרה לאתרו בהקדם. בנוסף, המשטרה מעניקה מענה לקריאות הציבור במוקד 100, הנוגעות לדיווחים אפשריים על הנעדר.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור באיתורו. כל היודע דבר על מקום הימצאו או כל פרט העשוי לסייע, מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. המשטרה מדגישה לציבור כי חל איסור להיכנס לנחל למעט הגורמים המוסמכים לכך עם הציוד הנדרש".

החיפושים ביום שישי (צילום: דוברות יכ"ל)
החיפושים ביום שישי (צילום: דוברות יכ"ל)
החיפושים ביום שישי (צילום: דוברות יכ"ל)
החיפושים אחר הנעדר (צילום: זק"א)
החיפושים אחר הנעדר (צילום: זק"א)
החיפושים ביום שישי (צילום: דוברות יכ"ל)
החיפושים ביום שישי (צילום: דוברות יכ"ל)
החיפושים ביום שישי (צילום: דוברות יכ"ל)

אנא הרבו בתפילות אליהו בן לאה שיימצא בריא ושלם בגוף ונפש לאוי"ט וזכות אבותיו הק' תגן עליו.
