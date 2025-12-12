הגאון הרב אברהם גורביץ בשיחה לפני תלמידי הישיבה ( צילום: באדיבות המצלם )

לקראת חג הגאולה - י"ט כסלו, פורסם השבוע מכתב חריף על ידי זקן ראשי הישיבות באירופה, הגאון רבי אברהם גורביץ, ראש ישיבת 'בית יוסף' גייטסהד. המכתב, שנשלח לבני ישיבתו, כלל אזהרה נחרצת שלא להשתתף בהתוועדויות המסורתיות לכבוד חג הגאולה י"ט כסלו, שהתקיימו בעיירה.

"אנשים שהשקפותיהם שונות" – המכתב המלא במכתבו, ניכרת חריפות הבלתי מצויה בבחירת המילים של ראש הישיבה. הגר"א גורביץ אף נמנע במפגיע מלציין את התאריך המפורש "י"ט כסלו", והתייחס לאירוע על ידי ציון פרשת השבוע: "היות ונודע לנו שאנשים שהשקפותיהם אודות חשיבות של לימוד התורה הקדושה שונה ממה שנמסר לנו מדור לדור, מתכוננים לארגן משתה בהלילה שבין יום ג' ויום ד' של פרשת וישב..." "ממשלת ישראל תתביישו לכם" - זעקו החסידים בהפגנה שלונדון טרם ראתה חיים רוזנבוים | 11.12.25 בנוסף להסתייגות ההשקפתית, מציב ראש הישיבה נימוק עיקרי הנוגע לסדרי הישיבה הליטאית – החשש מביטול תורה. הוא מזהיר ומורה לבני הישיבה: "...דבר שכרוך עמה הרבה ביטול תורה בזמן המשתה ובימים אחריה, הנני להזהיר בשמי ובשם כל חברי ההנהלה שליט"א שלא ישתתף שום תלמיד מהישיבה הקדושה במשתה זו." ההגדרות "משתה" ו"ביטול תורה", לצד ההתייחסות למארגנים כבעלי "השקפות שונות", מציבים גבול ברור וחד משמעי מצד ההנהגה הישיבתית הוותיקה.

מכתבו של הגאון רבי אברהם גורביץ

ישיבת גייטסהד, על אף רוחה הליטאית קלאסית, נודעה ב"שקט התעשייתי" ובהכלה לומדים בני תורה מכל החוגים, יש לציין כי כבר למעלה מעשור, קבוצה חסידית גדולה, המהווה כשליש מבני הישיבה, נוהגת להביא משפיע חב"די לערוך התוועדויות ולהשפיע מאור החסידות על הבחורים השוקדים על תורתם.

יתרה מכך, הישיבה ידועה בקשר ההיסטורי שלה לעולם החסידות, כאשר בין בוגריה המפוארים נמנים האדמו"ר מסאדיגורה, ועוד מנהיגים חסידיים שלמדו בה במהלך השנים.

על אף שבדרך כלל ההתוועדויות מתקיימות בצנעה במרתפי בתי הכנסת, לפני כעשור נרשם אירוע חריג כאשר הובא הרב ברוך אוברלנדר, רבה הראשי של הונגריה, וההתוועדות נערכה באולם המרכזי בעיירה. כעת, נראה כי מכתבו של ראש הישיבה מהווה ניסיון חדש להציב גבולות ברורים לבני הישיבה, כי דעתו לא נוחה מהתוועדות חסידיות ביום י"ט כסלו.

האם מדובר בנקודת מפנה שתשנה את אופייה של אחת הישיבות הוותיקות והחשובות באירופה? ימים יגידו.