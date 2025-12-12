אבל כבד ירד על ירושלים: הילד נתן צבי רייזפלד ז"ל (13), ילד בעל צרכים מיוחדים, נפטר אמש בבית החולים הדסה עין כרם, שבוע לאחר שנכווה באורח אנוש בשריפה טראגית שפרצה בבניין מגורים ברחוב יעקב אלעזר בשכונת רמות. הלווייתו התקיימה בחצות הלילה בבית הלוויות שמגר, ומשם הוא נטמן למנוחת עולמים בהר המנוחות.

האירוע הטראגי התרחש ביום רביעי שעבר: הילד, שחמק ממסגרת טיפולית באזור רמת שלמה, הצליח להגיע לבניין ברמות והצית את הדליקה. האש התפשטה במהירות והקיפה שתי קומות, תוך חשש כבד לחיי הדיירים.

מאמצי החילוץ הירואיים: הקרב על כל נשימה

כוחות כיבוי והצלה הוזנקו במהירות למקום ופעלו באומץ לחילוץ דיירים וכיבוי האש. לוחמי האש חילצו את נתן צבי כשהוא מחוסר הכרה עקב שאיפת עשן.

דרמה גדולה התרחשה בדרך לבית החולים: שוקי בקר, פרמדיק של איחוד הצלה, סיפר כי במהלך הפינוי באמבולנס לבו של הילד חדל מלפעום. הוא נאלץ לבצע פעולות החייאה מתקדמות ומצילות חיים.

"לאחר מתן שוק חשמלי מדפיברילטור לבו שב לפעום והוא פונה לבית החולים במצב קשה," תיאר בקר.

למרות המאמצים העילאיים של הצוותים הרפואיים במשך שבוע שלם, מצבו של הילד התדרדר אתמול בערב, ולדאבון לב נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.