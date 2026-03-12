"הכל רועד, מסדירים דופק": הטיל נפל והתפוצץ במרחק 10 מטר מהשר

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית ניצל היום (חמישי) מפגיעת טיל, לאחר שטיל ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה - נפל בשטח פתוח בסמוך אליו.

זה קרה בסמוך לגבול עם לבנון. השר וסרלאוף עבר בין רשויות קו העימות - כפי שעישה כמעט בכל יום במהלך השבועיים האחרונים. בשלב מסוים התרחשה אזעקה. הפעם הנפילה התרחשה בסמוך אליו, מרחק של כעשרה מטר.

"יום עבודה בצפון", תיאר וסרלאוף בחשבון שמפעיל ברשת X. "מבקר בכמה שיותר רשויות בקו העימות כדי לעמוד על הצרכים של כל רשות. אפשר לקרוא לזה יום עבודה רגיל. ואז עוד אזעקה. לא עוברות כמה שניות ומגיעה הנפילה, עשרה מטר מאיתנו.

"הכל רועד. ברוך ה' לא נפגענו. מסדירים דופק. זאת המציאות של תושבי הצפון בשבועיים האחרונים. זאת המציאות שתמשיך להיות אם לא נכריע אחת ולתמיד את חיזבאללה ואת המפעילה הראשית שלו - איראן".

הוא חתם: "אנחנו עומדים כאן, יחד עם תושבי הצפון, כדי להסיר את האיום אחת ולתמיד. אם לא נעשה זאת עכשיו, אנחנו נחזור למציאות הזאת כל שנה-שנתיים. גאה בתושבי הגליל ובתושבי קו העימות בפרט שמגלים נחישות יוצאת דופן. אתם הכח לנצח״.