"ה-AI טיפש כמוך": אדרעי השפיל את עיתונאי חיזבאללה • צפו

ניסיון התעמולה של חיזבאללה הסתיים במבוכה: עיתונאי לבנוני הפיץ סרטון "דרמטי" של פגיעה בלב תל אביב, אך דובר צה"ל בערבית חשף שמדובר בזיוף AI זול וחובבני. אדרעי לא נשאר חייב: "נמשיך לנגב איתכם את הרצפה, אתם כישלון" (צבא וביטחון)

הסרטון המזויף
הסרטון המזויף| צילום: צילום: עיתונאי תומך חיזבאללה
הסרטון המזויף (צילום: עיתונאי תומך חיזבאללה)

דובר בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, סיכל הבוקר (חמישי) ניסיון נוסף של לייצר בהלה בציבור הישראלי באמצעות פייק ניוז חובבני.

חוסיין מורתדא, עיתונאי לבנוני המזוהה עם ארגון הטרור, הפיץ ברשת X תיעוד "דרמטי" המציג כביכול חורבן והרס בלב תל אביב כתוצאה מפגיעת טיל איראני. לצד הסרטון הוסיף מורתדא איום: "תל אביב אחרי הגעת הטילים האיראניים. עזבו את 'ישראל' מיד".

אלא שהתגובה של אדרעי הגיעה במהירות והפכה לוויראלית ברשתות הערביות. אל"ם אדרעי חשף כי הסרטון אינו אמיתי, אלא נוצר באמצעות כלי בינה מלאכותית (AI) וכולל עיוותים ויזואליים קשים המעידים על הזיוף.

View post on X

"אפילו הבינה המלאכותית שלך טיפשה כמוך", עקץ אדרעי את העיתונאי הלבנוני. "אתה תישאר כישלון, חוסיין, אתה והחבורה המובסת שלך. נמשיך 'לנגב איתכם את הרצפה', ואתה תמשיך לייצר סרטונים הוליוודיים כדי להרים את המורל הקורס שלכם. תרגיע".

במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי לצד המערכה בשטח, חיזבאללה משקיע מאמצים אדירים בלוחמה פסיכולוגית וזיוף תיעודים, וקוראים לציבור לצרוך מידע ממקורות רשמיים בלבד.

