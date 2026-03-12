"ה-AI טיפש כמוך": אדרעי השפיל את עיתונאי חיזבאללה • צפו

הסרטון המזויף - צילום: עיתונאי תומך חיזבאללה הסרטון המזויף | צילום: צילום: עיתונאי תומך חיזבאללה 10 10 0:00 / 0:16 הסרטון המזויף ( צילום: עיתונאי תומך חיזבאללה )

דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, סיכל הבוקר (חמישי) ניסיון נוסף של חיזבאללה לייצר בהלה בציבור הישראלי באמצעות פייק ניוז חובבני.

חוסיין מורתדא, עיתונאי לבנוני המזוהה עם ארגון הטרור, הפיץ ברשת X תיעוד "דרמטי" המציג כביכול חורבן והרס בלב תל אביב כתוצאה מפגיעת טיל איראני. לצד הסרטון הוסיף מורתדא איום: "תל אביב אחרי הגעת הטילים האיראניים. עזבו את 'ישראל' מיד". אלא שהתגובה של אדרעי הגיעה במהירות והפכה לוויראלית ברשתות הערביות. אל"ם אדרעי חשף כי הסרטון אינו אמיתי, אלא נוצר באמצעות כלי בינה מלאכותית (AI) וכולל עיוותים ויזואליים קשים המעידים על הזיוף.

"אפילו הבינה המלאכותית שלך טיפשה כמוך", עקץ אדרעי את העיתונאי הלבנוני. "אתה תישאר כישלון, חוסיין, אתה והחבורה המובסת שלך. נמשיך 'לנגב איתכם את הרצפה', ואתה תמשיך לייצר סרטונים הוליוודיים כדי להרים את המורל הקורס שלכם. תרגיע".

במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי לצד המערכה בשטח, חיזבאללה משקיע מאמצים אדירים בלוחמה פסיכולוגית וזיוף תיעודים, וקוראים לציבור לצרוך מידע ממקורות רשמיים בלבד.