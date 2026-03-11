דרמה בקפריסין: טורקיה שיגרה מטוסי קרב מול איראן

מטוסי הקרב של טורקיה - צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה מטוסי הקרב של טורקיה | צילום: צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה 10 10 0:00 / 0:53 מטוסי הקרב של טורקיה ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה )

דריכות שיא במזרח התיכון: בזמן שהעיניים נשואות לצפון ולדרום, חזית חדשה ומסוכנת נפתחת בלב הים התיכון. משרד ההגנה הטורקי הודיע השבוע על פריסת ששה מטוסי קרב מסוג F-16C בצפון קפריסין – צעד שנתפס כאיתות ברור לאיראן ולמדינות האזור כי טורקיה לא תישאר מחוץ למשחק במקרה של התלקחות אזורית.

מטוסי הקרב כבר בשטח: סיור והגנה אווירית המטוסים נחתו בשדה התעופה הבינלאומי ארכאן, ממערב לניקוסיה. צילומי וידאו מהפריסה חושפים כי מטוסי ה-F-16 הגיעו בתצורה מבצעית מלאה, הכוללת: מערכות סיור מתקדמות: לאיתור איומים בטווחים רחוקים.מערכות הגנה אווירית: המותאמות להתמודדות עם כטב"מים וטילים – האיום המרכזי מצד ציר הרשע האיראני. קפריסין תחת מצור הגנתי: יוון וצרפת בדרך המהלך הטורקי מגיע בתגובה לגל של "תנועות הגנתיות" מצד המערב. לאחר התקיפה על הבסיס הבריטי אקרוטירי, האזור הפך לצפוף במיוחד: יוון: שיגרה ארבעה מטוסי F-16 ושתי פריגטות להגנת המרחב הימי.צרפת: הודיעה על שיגור נושאת מטוסים לצד מערכות יירוט טילים ולוחמה בנחיל כטב"מים.ביקורי בזק: נשיא צרפת מקרון וראש ממשלת יוון מיצוטקיס יגיעו לאי השבוע כדי לשדר מסר של אחדות מול האיומים.

כוח המשימה הימי הטורקי ( צילום: צבא טורקיה , משרד ההגנה הטורקי )

השאלה הבוערת: הגנה על האי או אינטרס טורקי?

למרות ההצהרות על "ביטחון אזורי", מומחים מעריכים כי טורקיה דואגת קודם כל לנכסים שלה. הרפובליקה הטורקית של קפריסין (הצפונית) אינה מוכרת בעולם, והצבת המטוסים נועדה בעיקר להרתיע פגיעה בכוחות הטורקיים המוצבים בה. השאלה הגדולה נותרה פתוחה: האם במקרה של מטח איראני, חיל האוויר הטורקי יגן גם על החלק היווני של האי, או שמא נראה פיצול מסוכן במטריית ההגנה האווירית?

אזהרה טורקית: "צעדים נוספים בדרך"

באנקרה לא עוצרים כאן. משרד ההגנה הטורקי כבר הבהיר כי פריסת המטוסים היא רק השלב הראשון, וכי צעדים נוספים יינקטו בהתאם להתפתחויות. המסר ברור: טורקיה רואה בעצמה את בעלת הבית במזרח הים התיכון, והיא לא תאפשר לאיראן או לשום גורם אחר לערער את אחיזתה באזור.