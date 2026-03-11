לפחות שישה בני אדם נהרגו וחמישה נוספים נפצעו, שלושה מהם באורח קשה, לאחר שאוטובוס נוסעים עלה באש אמש ביישוב קרזרס שבקנטון פריבור בשוויץ.

כוחות ההצלה שהגיעו לרחוב מורטן, הרחוב הראשי בעיירה הממוקמת כעשרים קילומטרים ממערב לברן, מצאו את הרכב כשהוא אחוז להבות בגובה של מספר מטרים. שלושה פצועים פונו לבתי חולים באמצעות מסוק ואמבולנסים, בעוד שני פצועים נוספים טופלו בזירה.

​המשטרה הקנטונית הודיעה כי היא בוחנת את האפשרות שהשריפה נגרמה כתוצאה ממעשה אנושי מכוון.

קצין המשטרה פרדריק פאפו מסר כי "בזמן הנוכחי, המשטרה נותנת עדיפות לגורם אנושי כסיבה לשריפה, ואף למעשה מכוון". פאפו הבהיר כי לא היו כלי רכב נוספים מעורבים באירוע וציין כי "האוטובוס הזה עלה באש ואנו מנסים כעת לקבוע את הסיבה המדויקת מדוע זה קרה".

טראמפ הסיט את הוילון השחור - וחשף תמונה של חמינאי הבן על חתיכת קרטון ישראל גראדווהל | 07:47

בשלב זה לא נשללו כיוונים של הצתה עצמית או רקע טרוריסטי.

​עדי ראייה סיפרו על רגעי אימה בזמן שהאוטובוס בער. פאפו הוסיף כי "כוחות ההתערבות בשטח הצליחו לסייע לאנשים המבוהלים והפצועים שיצאו מהאוטובוס".

המשטרה הקימה קו חם לפניית עדים והתביעה הכללית פתחה בחקירה רשמית. שלדת האוטובוס החרוכה נותרה בזירה כשהיא מוקפת במחסומים וביריעות הסתרה לצורך המשך עבודת החוקרים, שצפויה להימשך שעות רבות.

​האוטובוס שייך לחברת קאר-פוסטל, מפעילת התחבורה הציבורית האזורית המרכזית בשוויץ, ונסע בקו שבין דודינגן לקרזרס. מהחברה נמסר כי "הידיעה הטרגית הזו נוגעת לנו עמוקות. מחשבותינו עם הפצועים וקרובי ההרוגים".

נשיא שוויץ, גי פרמלן, הביע זעזוע מהאירוע ומסר כי הוא "מזועזע ועצוב עמוקות ללמוד ששוב קיפחו אנשים את חייהם בשריפה קשה בשוויץ". דבריו התייחסו גם לשריפה קטלנית אחרת שאירעה לפני כחודשיים באתר סקי במדינה וגבתה את חייהם של עשרות בני אדם.