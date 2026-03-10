הצעירים ברגעי התקרית

סערה התעוררה בארה"ב בעקבות פוסט תמוה של ראש עיריית ניו יורק הפרוגרסיבי זוהראן ממדאני, שנכתב לאחר ששני צעירים מוסלמים מפנסילבניה ניסו לבצע פיגוע בהשראת דאע״ש במהלך הפגנה מחוץ למעונו הרשמי.

לפי חומרי החקירה, אחד מהם השליך לעבר הקהל שהפגין נגד ממדאני מטען חבלה מאולתר שלא התפוצץ, ובהמשך ניסה להשליך מטען נוסף לפני שנעצר על ידי שוטרים במקום. בחקירה עלה חשד למניע אידיאולוגי קיצוני, והצעירים עומדים בפני אישומים פדרליים חמורים. לצד חומרת הממצאים שתיארו גורמי האכיפה, בפוסט שפרסם ראש העיר זוהראן ממדאני לאחר התקרית, הוא פתח דווקא בהתייחסות להפגנה עצמה ולמי שארגן אותה. לדבריו, "אתמול ארגנו 'עליונות לבנה' מחאה שמושרשת בדעות קדומות וגזענות. לשנאה כזו אין מקום בעיר ניו יורק. היא פוגעת בערכים של העיר שלנו ובאחדות שמגדירה מי אנחנו." רק בהמשך דבריו התייחס ממדאני לניסיון הפיגוע עצמו וכתב כי "אלימות בהפגנה לעולם אינה מקובלת. הניסיון להשתמש במטען נפץ ולפגוע באחרים הוא לא רק פלילי, אלא ראוי לגינוי."

זוהראן ממדאני ( צילום: Shutterstock )

גם בדיווח הראשוני של רשת CNN נבחרה פתיחה תמוהה המתמקדת ברקע האנושי של המעורבים. בדיווח נכתב כי "שני בני נוער מפנסילבניה חצו אל העיר ניו יורק בשבת בבוקר, למה שיכול היה להיות יום רגיל של בילוי בעיר במהלך מזג אוויר חם מהרגיל." לאחר מכן צוין כי בתוך פחות משעה חייהם השתנו כאשר נעצרו בחשד להשלכת מטענים מאולתרים במהלך המחאה מחוץ לביתו של ראש העיר.

לפי הרשויות, אחד המטענים שהושלכו הכיל חלקי מתכת שנועדו להפוך לרסס ולגרום לפגיעה קשה. למרבה המזל הפתיל כבה לפני שהתפוצץ, והניסיון השני נבלם כאשר שוטרים שהיו במקום השתלטו על החשודים ועצרו אותם.

גורמי האכיפה הדגישו כי מדובר במטענים אמיתיים ולא באמצעי הפחדה בלבד, וכי האירוע עלול היה להסתיים בפגיעה קשה במפגינים ובשוטרים. על רקע זה, אופן הצגת האירוע של ממדאני וה-CNN עורר גל ביקורת קיצוני מהצד הימני של המפה הפוליטית בארה"ב.

אחת התגובות שזכתה לעשרות אלפי צפיות לעגה לניסוח של הדיווח ב-CNN, עם תיאור ססגוני ליום הפלת מגדלי התאומים.

"תשעה עשר גברים צעירים מערב הסעודית וממדינות מזרח תיכוניות אחרות עלו על טיסות מסחריות משדה התעופה בחוף המזרחי בבוקר ה-11 בספטמבר 2001, למה שיכול היה להיות יום טיול רגיל תחת השמיים הכחולים ביותר שראה האזור מזה חודשים", נכתב בתגובה הצינית. "אבל תוך פחות משעה, חייהם ישתנו באופן דרסטי כאשר הקבוצה השתלטה על המטוס וכיוונה אותו אל מגדלי מרכז הסחר העולמי והפנטגון".

מאות תגובות נוספות נשאו אופי דומה, והפנו ביקורת חריפה כלפי הערוץ הפרוגרסיבי.