המפציץ החמקן החדש: 34 שנות עליונות על ה-B-2

ה-B-21 "ריידר" השלים תדלוק אווירי ראשון - צילום: רשתות חברתיות ה-B-21 "ריידר" השלים תדלוק אווירי ראשון | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31 ה-B-21 "ריידר" השלים תדלוק אווירי ראשון ( צילום: רשתות חברתיות )

בזמן שחיל האוויר האמריקני מגביר את נוכחותו באירופה ובמזרח התיכון תחת המבצע "Epic Fury", ועל רקע הצהרותיו של מפקד חיל האוויר, גנרל קנת' ס. וילסבאך, בדבר הצורך במוכנות שיא מול איראן, נרשמה השבוע אבן דרך משמעותית ביכולת ההרתעה האסטרטגית של ארה"ב.

מטוס ה-B-21 "ריידר", המפציץ החמקן החדיש ביותר של הפנטגון, תועד לראשונה כשהוא מבצע תדלוק אווירי מעל מדבר מוהאבי שבקליפורניה. הניסוי המבצעי, שנמשך למעלה מחמש שעות בגובה של כ-23,000 רגל, בוצע מול מטוס תדלוק מסוג KC-135R, והוכיח את יכולתו של ה"ריידר" לפעול בטווחים בין-יבשתיים הנדרשים בזירות מאוימות.

ה-B-21 "ריידר"

פיתוחו של ה-B-21 מגיע 34 שנים לאחר חשיפתו של קודמו, ה-B-2 Spirit, שיוצר בסוף שנות ה-80. בעוד שה-B-2 נבנה בעידן המלחמה הקרה עבור התמודדות עם ברית המועצות, ה-B-21 מוגדר כמטוס ה"דור השישי" הראשון בעולם, ותוכנן במיוחד עבור זירת הפסיפיק (אזור האוקיינוס השקט) והתמודדות עם מערכות הגנה אווירית מתקדמות. מנהיג הקרטון: האמת על הסרטון ששיגע את הרשת דני שפיץ | 10:15 המסרים המסתוריים של נתניהו - והסרטון של פהלווי: ישראל מתכננת משהו גדול בימים הקרובים ישראל גראדווהל | 10:40 למרות הדמיון החיצוני בין השניים בתצורת "כנף מעופפת", מדובר בשתי פלטפורמות שונות מהיסוד; ה-B-21 קטן וקל יותר מה-B-2, עם מוטת כנפיים המוערכת בכ-150 רגל לעומת 172 רגל של ה-B-2, אך הוא נהנה מטווח טיסה ארוך יותר ומערכות פנימיות מתקדמות בהרבה.

ה-B-21 "ריידר" השלים תדלוק אווירי ראשון ( צילום: רשתות חברתיות )

אחד ההבדלים המרכזיים בין הדגמים טמון ביכולת התחזוקה והחמקנות. ה-B-2 דרש טיפול מורכב בציפויי החמקנות שלו לאחר כל משימה, כולל שימוש בחומרי הדבקה ואיטום. לעומת זאת, ה-B-21 תוכנן כ"מטוס לשימוש יומיומי", בעל גימור חלק במיוחד וציפויים עמידים המאפשרים לו לבצע מספר גיחות ביום ללא צורך בתיקוני חמקנות ממושכים.

הבדל ויזואלי ומבצעי בולט נוסף הוא צבע המטוס; בעוד ה-B-2 נצבע באפור כהה המיועד לפעילות לילה, ה-B-21 מופיע בגוון אפור בהיר, מה שמצמצם את החתימה החזותית והאינפרה-אדומה שלו גם במהלך היום.

ה-B-21 "ריידר" ( צילום: צבא ארה"ב )

ה-B-21 "ריידר" ( צילום: צבא ארה"ב )

החידושים ההנדסיים ב-B-21 כוללים גם פתחי אוויר דקיקים ומוטמעים בתוך מבנה הכנף, אשר בניגוד לפתחים הבולטים של ה-B-2, מקטינים משמעותית את החזר המכ"ם ומונעים את חשיפת להבי המנוע.

תא הטייס של ה"ריידר" מציג גיאומטריה ייחודית של ארבעה חלונות בתצורת טרפז המשתלבים ברצף עם גוף המטוס, עיצוב התורם לשמירה על חמקנות מרבית. כחלק ממערך ההרתעה, המטוס מסוגל לשאת חימוש קונבנציונלי וגרעיני מתקדם, כולל טילי שיוט מסוג AGM-181 ופצצות חודרות בונקרים, והוא צפוי להיכנס לשירות מבצעי מלא עד שנת 2027 כחלק מתהליך החלפתם של מפציצי ה-B-1 וה-B-2.