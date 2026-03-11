​מנהיגה העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'אמנהאי, נפצע ברגליו ביום הראשון למתקפה המשולבת של ישראל וארצות הברית, כך דיווח היום (רביעי) עיתון הניו יורק טיימס בהסתמך על גורמים רשמיים באיראן ובישראל.

ח'אמנהאי בן ה-56, שירש את אביו שחוסל ביום הראשון למלחמה, טרם הופיע בציבור, בסרטון או בהצהרה כתובה מאז כניסתו לתפקיד.

​שלושה גורמים איראניים שדיברו בעילום שם מסרו כי ח'אמנהאי נפצע כבר ב-28 בפברואר, מועד תחילת התקיפות, וכי הוא שוהה כעת במבנה מאובטח תחת הגבלות תקשורת מחמירות.

לפי אותם מקורות, המנהיג החדש נמצא בהכרה מלאה, והסיבה להיעדרותו מהעין הציבורית משלבת בין מצבו הרפואי לבין החשש שכל תקשורת חיצונית תחשוף את מיקומו ותסכן את חייו.

שני גורמי צבא ישראלים אישרו אף הם כי בישראל הצטבר מידע המצביע על פציעתו של ח'אמנהאי ברגליו עוד בטרם נבחר רשמית להנהגה ביום ראשון האחרון.

​הפציעה התרחשה במהלך הפצצות כבדות בלב טהראן, בהן נהרג אביו, עלי ח'אמנהאי.

באותה תקיפה בצהרי היום נהרגו גם אמו, אשתו ובנו של המנהיג החדש, לצד שורת בכירים במערכת הביטחון האיראנית. רמזים למצבו הבריאותי של ח'אמנהאי הופיעו בכלי תקשורת ממלכתיים באיראן ובסוכנות הידיעות אירנ"א, שם הוא כונה "המנהיג העליון פצוע המלחמה". בנוסף, ארגון צדקה ממשלתי בירך אותו תוך שימוש במונח הפרסי "ג'אנבאז ג'אנג", המתייחס לוותיק קרב שנפצע במלחמה.

​במסיבת עיתונאים שנערכה ביום שלישי, נשאל דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאעי, האם ח'אמנהאי כבר נכנס לתפקידו כמפקד העליון של הכוחות המזוינים וכסמכות הדתית והפוליטית העליונה.

בקאעי נמנע מתשובה ישירה וציין רק כי "מי שצריך לקבל את המסר, קיבל אותו". במקביל, שר הביטחון ישראל כץ הבהיר בפרסום ברשתות החברתיות כי כל יורש שימונה לח'אמנהאי יהווה מטרה צבאית.

​ביום שישי האחרון, כאשר התברר כי מוג'תבא הוא המועמד המוביל לירושה, הטילו מטוסי קרב ישראליים פצצות חודרות בונקרים על שאריות לשכת המנהיג ומתחם המגורים שלו. גורמים איראניים העריכו כי היעד היה המנהיג החדש, אולם הוא לא שהה במקום באותה עת. למרות היעדרותו הפיזית, דמותו של ח'אמנהאי, שנחשב במשך שנים לדמות צללים בעלת קשרים עמוקים למשמרות המהפכה, כבר מופצת בטהראן באמצעות כרזות ענק המציגות את אביו המנוח מעביר לידיו את דגל המדינה.

בינתיים, תומכי המשטר נאלצו להסתפק בבובת קרטון של המנהיג העליון החדש, שהונפה לציבור ברגע ההכרזה.