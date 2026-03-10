כיכר השבת
בצל המלחמה

אומץ לב בגוב האריות: נערה הציתה אוהל של אנשי משמרות המפכה | צפו

בסרטון שהופץ בימים האחרונים נראית נערה צעירה מתקרבת אל אוהל בו ישנו אנשי משמרות המהפכה ומציתה אותו | לפי דיווחים בתקשורת הזרה, חלק מאנשי משמרות המהפכה נאלצו להסתתר או לישון בעמדות מאולתרות בעקבות פגיעות בתשתיות הביטחוניות (מעניין)

במהלך הימים האחרונים, על רקע המלחמה והפגיעות במתקנים של המשטר ב, הופצו ברשתות החברתיות תיעודים חריגים הממחישים את המתיחות הגוברת בין אזרחים לבין אנשי המשטר.

באחד הסרטונים נראו אנשי משמרות המהפכה ישנים באוהל מאולתר, ככל הנראה לאחר שעזבו בסיס או עמדה שנפגעה. בתיעוד נראית נערה צעירה מתקרבת אל האוהל בשעת לילה, מציתה אותו ואז נמלטת מהמקום.

הסרטון הופץ במהירות ברשתות וזכה לתהודה רבה, כאשר משתמשים רבים הציגו את המעשה כסמל להתנגדות אזרחית למשטר.

נציין כי לפי דיווחים בתקשורת הזרה, חלק מאנשי משמרות המהפכה אכן נאלצו להסתתר או לישון בעמדות מאולתרות בעקבות פגיעות בתשתיות הביטחוניות. עם זאת, זהותה של הצעירה אינה ידועה ולא ברור מה עלה בגורלה לאחר האירוע, וגם נסיבות התיעוד לא אומתו באופן מלא.

1
מעריך אותך , אבל זה לא מוזר שדווקא בנות יבצעו כזו פעולה מסוכנת אני חושב שמישהו שלח אותה מצד שני בנות בקושי יוצאות להפגין אולי היא רצתה לתרום גם משהו
אבי

