במהלך הימים האחרונים, על רקע המלחמה והפגיעות במתקנים של המשטר באיראן, הופצו ברשתות החברתיות תיעודים חריגים הממחישים את המתיחות הגוברת בין אזרחים לבין אנשי המשטר.
באחד הסרטונים נראו אנשי משמרות המהפכה ישנים באוהל מאולתר, ככל הנראה לאחר שעזבו בסיס או עמדה שנפגעה. בתיעוד נראית נערה צעירה מתקרבת אל האוהל בשעת לילה, מציתה אותו ואז נמלטת מהמקום.
הסרטון הופץ במהירות ברשתות וזכה לתהודה רבה, כאשר משתמשים רבים הציגו את המעשה כסמל להתנגדות אזרחית למשטר.
נציין כי לפי דיווחים בתקשורת הזרה, חלק מאנשי משמרות המהפכה אכן נאלצו להסתתר או לישון בעמדות מאולתרות בעקבות פגיעות בתשתיות הביטחוניות. עם זאת, זהותה של הצעירה אינה ידועה ולא ברור מה עלה בגורלה לאחר האירוע, וגם נסיבות התיעוד לא אומתו באופן מלא.
0 תגובות