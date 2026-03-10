כיכר השבת
רגע לפני הטורפדו: כך הורחקו המלחים האוסטרלים לפני הטבעת הספינה האיראנית

ממשלת אוסטרליה מאשרת כי שלושה מאנשי חיל הים שלה שהו על הצוללת האמריקאית שהטביעה את הספינה האיראנית "איריס דנה". התברר כי המלחים הונחו להסתגר במגורי השינה שלהם במהלך התקיפה כדי למנוע מעורבות ישירה בלחימה (חדשות צבא)

בתחילת חודש מרץ, בעיצומו של המתיחות הגוברת בין וושינגטון לטהראן, דווח ברחבי העולם כי צוללת אמריקאית הטביעה באוקיינוס ההודי את ספינת המלחמה האיראנית IRIS Dena באמצעות טורפדו. לפי הדיווחים, לפחות 87 מלחים איראנים נהרגו בתקיפה החריגה, שנחשבת לאחת הפעמים הנדירות בעשורים האחרונים שבהן כלי שיט מלחמתי מוטבע בידי צוללת.

כעת מתבררים פרטים חדשים על מה שהתרחש באותם רגעים מתחת לפני הים. על סיפון הצוללת האמריקאית USS Charlotte (SSN‑766) שהייתה מעורבת בפעולה, שהו גם שלושה מלחים אוסטרלים ששובצו בה במסגרת תוכנית אימונים ושילוב כוחות של ברית AUKUS. למרות היותם חלק מצוות הצוללת, השלושה לא לקחו חלק פעיל בפעולה המבצעית.

לפי הדיווחים, ברגע שבו הצוללת נערכה לתקוף את הספינה האיראנית באמצעות טורפדו, קיבלו המלחים האוסטרלים הוראה מפורשת להישאר במגורי השינה שלהם, כדי להבטיח שלא יהיו מעורבים ישירות בתקיפה הקטלנית שבה נהרגו לפחות 87 בני אדם.

ההודעה של שר החוץ האיראני

הסיבה להרחקתם מהפעילות היא משפטית ומדינית במהותה: אוסטרליה לא הכריזה מלחמה על . השתתפות ישירה של חייליה בפעולה התקפית נגד כלי שיט איראני הייתה עלולה ליצור סיבוך דיפלומטי חמור ואף להוות הפרה של החוק הבינלאומי מצד קנברה. ראש ממשלת אוסטרליה הדגיש בעקבות חשיפת הפרטים כי אף איש צבא אוסטרלי לא השתתף בפעולה התקפית נגד איראן.

מומחים צבאיים ציינו כי ממילא לא סביר שאוסטרלים היו מאיישים עמדות מפתח בשרשרת הירי, כמו קצין נשק או המפקד שנותן את פקודת הלחיצה על הכפתור. האירוע, שהתרחש בעת שהספינה האיראנית הייתה בדרכה חזרה מאימון ימי בהודו, ממשיך לעורר הדים בעולם בשל נדירותו והשלכותיו על היציבות באזור האוקיינוס ההודי.

