מטורף: יצא לריצה שגרתית עם גלאי מתכות - וחזר מיליונר

הסיפור הבלתי יאומן הזה החל כאשר ארלנד בור, אזרח נורווגי, קיבל המלצה רפואית מהרופא שלו: לצאת ליותר הליכות בטבע כדי לשפר את כושרו הגופני. כדי להפוך את הצעדות לפחות משעממות, החליט בור לרכוש גלאי מתכות פשוט ולסרוק את האדמה להנאתו.

במהלך סיור שערך באי רנסוי (Rennesøy), המכשיר החל לצפצף בעוצמה. בור החל לחפור באדמה הבוצית, ולפתע נחשפו לעיניו פיסות מתכת נוצצות. תחילה הוא היה בטוח שמדובר בבדיחה או במטבעות שוקולד ישנים, אך ככל שהמשיך לחפור הבין שמדובר בזהב אמיתי.

בור הזעיק מיד את רשויות העתיקות, שהגיעו למקום. מומחים שהגיעו לזירה נדהמו ואישרו כי מדובר ב"תגלית הזהב של המאה" בנורווגיה. המטמון העצום, ששקל למעלה מ-100 גרם, כלל תשעה תליוני זהב נדירים במיוחד המוטבעים בסמלים מהמיתולוגיה הנורדית, פניני זהב יוקרתיות ושלוש טבעות זהב עתיקות – כולן מתקופת הוויקינגים (המאה ה-6 לספירה).

לפי החוק בנורווגיה, האוצר ההיסטורי הועבר למוזיאון הלאומי לשמירה, ואילו הצעדן המאושר, שהתחיל את היום בחיפוש אחר בריאות, סיים אותו עם פרס כספי מטורף ויוצא דופן מהמדינה.