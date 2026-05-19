הפילים מוחצים את התיירת ( צילום: רשתות חברתיות )

האירוע הטרגי התרחש ביום שני האחרון במחנה הפילים דובארה שבמחוז קודאגו, הודו. ג'יי טולאסי, תיירת בת 33 שהגיעה למקום יום קודם לכן עם בעלה ובנה הקטן, עמדה סמוך לנהר וצפתה בשני פילים מאולפים, קאנג'אן ומרתהנדה, במהלך רחצת הבוקר השגרתית שלהם.

על פי דיווחי הרשויות, העימות החל כאשר הפיל מרתהנדה התחכך בטעות בפיל קאנג'אן. למרות ניסיונותיהם הנואשים של המטפלים (מהאוטים) להשתלט על החיות, קאנג'אן הסתער בעוצמה על מרתהנדה ונגח בו.

לפי הדיווחים- הבעל עם הילד בידיו מנסה לחלץ את אשתו ( צילום: מסך )

כתוצאה מהמכה, מרתהנדה איבד את שיווי משקלו וקרס ישירות על טולאסי, שנלכדה תחת גופו המסיבי. היא נהרגה במקום לעיני משפחתה, בעוד שבעלה ובנה ספגו פציעות קלות בלבד.

שר היערות של קרנאטקה, אשוואר קנדרה, הגדיר את האירוע כ"מזעזע עמוק" והורה על חקירה מקיפה. השר הדגיש כי גם פילים מאולפים יכולים להתנהג בצורה בלתי צפויה, ולכן הורה על אכיפת נהלי בטיחות מחמירים. על פי ההנחיות החדשות, על המבקרים לשמור על מרחק מינימלי של כ-30 מטרים (100 רגל) מהפילים, ונאסר עליהם בתוקף לגעת בחדק, להצטלם לסלפי, להשתתף ברחצה או להאכיל את הפילים ביד.