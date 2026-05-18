"הרגשתי שזה הסוף": מטוס ממלחמת העולם השנייה התרסק בלב העיר 

ביום ראשון סמוך לשעה 14:00, המריאו מייק טראגרץ, טייס בעל ניסיון של מעל 40 שנה, ושני חברים לטיסת חוויה במטוס ימי מתקופת מלחמת העולם השנייה. פחות מ-20 דקות לאחר ההמראה משדה התעופה הפרטי "האנגר הסיאנדס", השלווה הופרה ברעשים מוזרים מהמנוע ועשן סמיך שהחל למלא את תא הטייס.

"זה נמשך כ-45 שניות, אבל זה הרגיש כמו נצח," שחזר טראגרץ את רגעי החרדה. מד הסל"ד זינק מעבר לטווח המותר, והטייס הבין שלא יצליח להגיע חזרה לנמל התעופה הבינלאומי סקיי הרבור. ללא זמן אפילו להכריז על מצב חירום בקשר, הוא זיהה נתיב אחד פנוי בלבד: רחוב 7.

בסרטון דרמטי שצולם מהכנף, ניתן לראות את המטוס מאבד גובה במהירות ומנמיך לעבר בתי העיר. טראגרץ, בקור רוח מעורר השתאות, הצליח לתמרן את המטוס הימי לנחיתת גחון מושלמת, תוך שהוא חומק בקושי מחוטי חשמל ושלטי דרכים מעל הצומת של רחוב 7 ומיזורי.

"ראיתי שהרחוב פנוי לחלוטין, זה נראה ממש כמו מסלול נחיתה," נזכר הטייס. בנס יוצא דופן, המטוס לא פגע באף רכב, אדם או מבנה בדרכו למטה. קפטן ד.ג'. לי משירותי הכבאות של פיניקס הגדיר את האירוע כלא פחות מ"נס": "הם פשוט יצאו מהמטוס והלכו משם, ואף אחד אחר לא נפגע".

בעוד שחבריו של טראגרץ מכנים אותו "גיבור", הוא מצטנע ומייחס את התוצאה לאימונים המפרכים שעבר כטייס בחברת תעופה. "בזמן הקצר שהיה לנו להגיב, היכולת לשמור על מודעות למצב הם שהצילו את היום," אמר טראגרץ.