כמעט אסון בחברת התעופה הלאומית של ערב הסעודית: כוורת דבורים התנחלה על מטוס של חברת סעודיה (Saudia), חברת התעופה הלאומית של ערב הסעודית. הדבורים ביקשו לקונן במערכת צינורות פיטו של המטוס, דבר שעלול לגרום לשגיאה בקריאת נתוני הטיסה ואף להתרסקות חלילה.

למה זה מסוכן?

צינורות פיטו (Pitot Tubes) הם חיישנים קריטיים המותקנים בחלקו החיצוני של המטוס ומודדים את מהירות הטיסה ביחס לאוויר. חסימה שלהם על ידי בוץ, קרח או חרקים (כמו צרעות ודבורים) משבשת לחלוטין את נתוני המכשירים בתא הטייס.

בשעת טיפוס, האוויר שנלכד בצינור החסום שומר על הלחץ המקורקע. ככל שהמטוס עולה בגובה, הלחץ החיצוני שמסביבו יורד. הפרש הלחצים גורם למד המהירות "לחשוב" שהמטוס מאיץ במהירות מסוכנת.

הסכנה בפועל: הטייסים עלולים להאמין למכשיר המוטעה ולהוריד את מהירות המטוס כדי להאט. פעולה זו עלולה להביא את המטוס למצב של הזדקרות אווירודינמית (Stall) – אובדן כוח העילוי ונפילה, מבלי שהטייסים מודעים לכך בזמן.

סוגים מסוימים של צרעות (כמו צרעת הבוץ) מחפשים חללים קטנים, גליליים ומוגנים כדי להטיל בהם ביצים. פתח צינור הפיטו מהווה עבורן מבנה מושלם. הצרעות מסוגלות לבנות קן ולחסום את הצינור לחלוטין בתוך שעות ספורות בלבד בזמן שהמטוס חונה על הקרקע.

חקירות של גופי בטיחות בעולם (כמו ה-AAIB הבריטי) קישרו אירועים רבים לתופעה זו. בשנת 2022 לבדה נפגעו מכך מספר מטוסי נוסעים גדולים של חברות תעופה מובילות באותו שדה תעופה (למשל, בנמל התעופה לונדון הית'רו, שם נרשמה עלייה בפעילות החרקים לאחר תקופת הקורונה).