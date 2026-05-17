כיכר השבת
פתרון מקורי

כמו מסרט אימה: הזאב החשמלי שמבריח דובים עם עיניים זוהרות

יפן משתמשת ברובוטים משוכללים בדמות זאבים להרחקת דובים, לאחר מתקפות חוזרות ונשנות במדינה | המערכת כוללת חיישנים, קולות מאיימים ועיניים זוהרות (מעניין)

יפן מתמודדת בשנים האחרונות עם עלייה חריגה במספר מתקפות הדובים. התופעה הפכה לחמורה במיוחד, לאחר שמתחילת 2025 דווח על כ-200 פצועים ו-13 הרוגים כתוצאה ממפגשים עם דובים ברחבי המדינה.

על פי הדיווחים, הרשויות ביפן נאלצים להפעיל כוחות צבא באזורים מסוימים בעקבות ריבוי התקריות. במקביל, החלו להשתמש באמצעי חריג במיוחד שנועד להרחיק את בעלי החיים - “זאב מפלצתי” רובוטי בשם “מונסטר וולף”.

מדובר ברובוט בעל חיישנים ואפקטים קוליים, שתוכנן להפחיד דובים וחיות בר נוספות. הרובוט, שמחירו מוערך בכ-4,000 דולר, כולל עיניים זוהרות, קולות מאיימים ותנועות שנועדו להרתיע בעלי חיים מלהתקרב לאזורי מגורים וחקלאות.

לפי הדיווח, המערכת נמצאת בשימוש מאז 2016, אך בתקופה האחרונה הפכה לאחד הכלים המרכזיים בהתמודדות עם תופעת הדובים.

עוד נמסר כי הביקוש לרובוטים עלה משמעותית, ובשל העובדה שכל יחידה מיוצרת בהתאמה אישית, היצרנים מתקשים לעמוד בקצב ההזמנות.

