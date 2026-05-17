הקרב על נשמתה של אנגליה: רבבות צעדו בלונדון נגד האיום האסלאמי

רחובות מרכז לונדון נצבעו בדגלי אנגליה כאשר עשרות אלפי מפגינים צעדו בעצרת "אחדו את הממלכה" בראשות טומי רובינסון | המוחים קראו להגנה על הזהות הבריטית ולעצירת ההגירה ההמונית, במה שהוגדר כאחד ממבצעי הסדר הציבורי הגדולים בשנים האחרונות (חדשות בעולם)

רבבות במחאה נגד ההגירה - טומי רובינסון (צילום: מסך - שאטרסטוק)

ביום שבת האחרון בריטניה נשטפה בעצרת המונים תחת הכותרת "אחדו את הממלכה", הפכה למפגן מחאה חריף נגד הגירה המונית והאיום אסלאמי על הזהות הבריטית. המוחים שטפו את מרכז לונדון כשהם נושאים שלטים נגד "האיסלאמיזם" וקוראים להגנה על חופש הביטוי, שלטענתם נמצא תחת מתקפה.

האווירה הייתה טעונה בסמלים נוצריים מובהקים, כולל צלבי עץ גדולים וקריאות "כריסטוס הוא המלך", כביטוי להתנגדות לשינויים הדמוגרפיים והתרבותיים במדינה.

רבים מהמשתתפים תיארו תחושה של דחיקה לשוליים ואובדן שליטה על ארצם. אחד המפגינים ציין כי "משהו נעלם מהתרבות ומהאומה שלנו... ". מעבר למחאה התרבותית, המפגינים הביעו תסכול עמוק מהידרדרות השירותים הציבוריים, כמו זמני ההמתנה ב-NHS, אותם הם קשרו ללחץ שיצרה ההגירה על התשתיות.

המחאה נגד האסלאם בלונדון

מנגד, ראש הממשלה קיר סטארמר תקף את מארגני הצעדה והאשים אותם בהפצת "שנאה ופילוג, פשוט ומשמע". המשטרה, שפרסה כ-4,000 שוטרים כדי למנוע חיכוך עם הפגנה פרו-פלסטינית מקבילה, ביצעה עשרות מעצרים במהלך היום.

טומי רובינסון (סטיבן כריסטופר יאקסלי-לנון) הוא המנוע מאחורי תנועת המחאה הזו. הוא מוכר כפעיל ימין אנגלי בולט וכמייסד "ליגת ההגנה האנגלית" (EDL). רובינסון הקדיש את פעילותו הציבורית למה שהוא מגדיר כמאבק בקיצוניות המוסלמית וב"איסלאמיזציה של אירופה", ואף היה מעורב בהקמת תנועת PEGIDA באנגליה.

השפעתו כיום נשענת על יכולתו לגייס המונים דרך רשתות חברתיות, למרות עבר משפטי שכולל הרשעות בביזיון בית המשפט ועבירות פליליות אחרות. רובינסון נחשב לדמות שנויה במחלוקת במיוחד; הוא חי תחת אבטחה כבדה בשל איומים על חייו מצד גורמים איסלאמיים.

לצד עמדותיו נגד האיסלאם, הוא ידוע כתומך נלהב ובלתי מתנצל של ישראל, ורואה בחמאס את האשם המרכזי בסכסוך במזרח התיכון עמדה שמחזקת את הקשר שלו עם קבוצות שמרניות בבריטניה ובעולם.

מצטער בריטניה, כבר מאוחר מדי לתקן את הטעויות של ממשלות העבר.
יורם

