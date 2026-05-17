״אחד אחד": הסרטון המחריד והמזעזע שהקפיץ את המתנדבים החרדים

סרטון חריג ומזעזע שהופץ ברשתות החברתיות ביממה האחרונה מעורר סערה רבה וגלי אנטישמיות מודאגים בלונדון ומחוצה לה. בתיעוד שנחשף על ידי ארגון השמירה היהודי המקומי, "השומרים", נראה גבר מאיים בצורה ברוטלית וישירה לערוף את ראשיהם של יהודים, בעיצומו של יום ובלב רחוב מרכזי בשכונת ווייטצ'אפל שבמזרח הבירה הבריטית.

האירוע האנטישמי החמור התרחש ברחוב ווייטצ’אפל רואד שברובע טאואר האמלטס, אזור המאופיין באוכלוסייה מגוונת, כאשר החשוד תועד כשהוא עומד מחוץ למבנה הסמוך למסגד מקומי. בסרטון, שנמשך שניות ארוכות, נראה הגבר כשהוא מוקף במספר צעירים נוספים, פונה במישרין אל המצלמה ומטיח קללות, קריאות גנאי ואיומים קשים באנגלית ובערבית המופנים נגד יהודים ונגד מדינת ישראל.

בין האמירות המזעזעות שנשמעו בבירור בתיעוד והקפיצו את הקהילה היהודית ואת רשויות האכיפה, צעק החשוד: "אנחנו נערוף ליהודים את הראש אחד אחד". תוך כדי האיומים הבוטים, ביצע האיש תנועות ידיים אגרסיביות ומאיימות לעבר המצלמה.

ברקע התיעוד נשמעו קולותיהם של אנשים נוספים שהיו עדים לסיטואציה, בעוד האווירה במקום הולכת ומתלהטת. לפי ההערכות הראשוניות, האיומים החריפים לא כוונו כלפי עוברי אורח ספציפיים שחצו את הרחוב באותה עת, אלא נאמרו כהצהרה כללית ומאיימת ישירות אל מול עדשת המצלמה.

עם פרסום הסרטון והסערה הציבורית שהתעוררה בעקבותיו, מיהרו בארגון "השומרים" להעביר דיווח רשמי ומפורט לידי משטרת לונדון, בצירוף התיעוד המלא במטרה להביא למעצרו המהיר של החשוד. במשטרת לונדון הגיבו בחומרה לאירוע ואישרו באופן רשמי כי פתחו בחקירה דחופה ואינטנסיבית של המקרה. מהמשטרה המקומית נמסר כי אירועי הסתה, עבירות שנאה ואיומים על רקע אנטישמי מטופלים במלוא החומרה, וכי כוחות הביטחון יפעלו בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי לאתר את המעורבים ולהביאם לדין.

בלונדון בתקופה האחרונה מורגשת שנאה עזה כלפי יהודים. בשבת האחרונה נערכה בבריטניה עצרת המונים תחת הכותרת "אחדו את הממלכה". זו הייתה עצרת שהפכה למפגן מחאה חריף נגד הגירה המונית והאיום אסלאמי על הזהות הבריטית. המוחים שטפו את מרכז לונדון כשהם נושאים שלטים נגד "האיסלאמיזם" וקוראים להגנה על חופש הביטוי, שלטענתם נמצא תחת מתקפה.

האווירה הייתה טעונה בסמלים נוצריים מובהקים, כולל צלבי עץ גדולים וקריאות "כריסטוס הוא המלך", כביטוי להתנגדות לשינויים הדמוגרפיים והתרבותיים במדינה.

רבים מהמשתתפים תיארו תחושה של דחיקה לשוליים ואובדן שליטה על ארצם. אחד המפגינים ציין כי "משהו נעלם מהתרבות ומהאומה שלנו... ". מעבר למחאה התרבותית, המפגינים הביעו תסכול עמוק מהידרדרות השירותים הציבוריים, כמו זמני ההמתנה ב-NHS, אותם הם קשרו ללחץ שיצרה ההגירה על התשתיות.

מנגד, ראש הממשלה קיר סטארמר תקף את מארגני הצעדה והאשים אותם בהפצת "שנאה ופילוג, פשוט ומשמע". המשטרה, שפרסה כ-4,000 שוטרים כדי למנוע חיכוך עם הפגנה פרו-פלסטינית מקבילה, ביצעה עשרות מעצרים במהלך היום.

טומי רובינסון (סטיבן כריסטופר יאקסלי-לנון) הוא המנוע מאחורי תנועת המחאה הזו. הוא מוכר כפעיל ימין אנגלי בולט וכמייסד "ליגת ההגנה האנגלית" (EDL). רובינסון הקדיש את פעילותו הציבורית למה שהוא מגדיר כמאבק בקיצוניות המוסלמית וב"איסלאמיזציה של אירופה", ואף היה מעורב בהקמת תנועת PEGIDA באנגליה.

השפעתו כיום נשענת על יכולתו לגייס המונים דרך רשתות חברתיות, למרות עבר משפטי שכולל הרשעות בביזיון בית המשפט ועבירות פליליות אחרות. רובינסון נחשב לדמות שנויה במחלוקת במיוחד; הוא חי תחת אבטחה כבדה בשל איומים על חייו מצד גורמים איסלאמיים.

לצד עמדותיו נגד האיסלאם, הוא ידוע כתומך נלהב ובלתי מתנצל של ישראל, ורואה בחמאס את האשם המרכזי בסכסוך במזרח התיכון עמדה שמחזקת את הקשר שלו עם קבוצות שמרניות בבריטניה ובעולם.