עשרות מפגינים התאספו מחוץ לבניין ה'ניו יורק טיימס' בניו יורק במחאה על טור דעה שפרסם העיתונאי ניקולס קריסטוף, ובו הועלו טענות קשות על התעללות סדרתית וביצוע מעשים חמורים מצד חיילים ישראלים כלפי עצירים פלסטינים.

הפרסום עורר זעם בישראל, כאשר משרד החוץ וראש הממשלה נתניהו גינו את הכתבה בחריפות ואיימו בתביעה נגד העיתון. מבקרים רבים טענו כי חלק מהמרואיינים בכתבה קשורים לחמאס או לפעילות אנטי ישראלית.

המפגינים נשאו שלטים שעליהם נכתב: "בושה לניו יורק טיימס על פרסום עלילות דם אנטי ציוניות", ו"העיתון מפרסם עלילות דם במסווה של עיתונות". חלקם קראו לפטר את קריסטוף ולמשוך את הכתבה.

רמון מייזלן, ממארגני המחאה, אמר: "כשיוצרים עלילות נגד אנשים זה מוביל לאלימות נגדם ואנחנו מנסים למנוע את זה".

ה'ניו יורק טיימס' מנגד הגן על הכתבה, ומסר כי היא מבוססת על עדויות גלויות ומחקרים עצמאיים. קריסטוף עצמו כתב כי "אין ראיות לכך שמנהיגים ישראלים הורו לבצע את המעשים החמורים", אך המשיך להגן על הפרסום גם לאחר הביקורת.