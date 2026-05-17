10 דקות בלבד בשנה: זו הסיבה שמפל הסוס מטריף את העולם

בכל שנה, במהלך מחציתו השנייה של חודש פברואר, אלפי מבקרים נוהרים לפארק הלאומי יוסמיטי כדי לחזות בפלא נדיר. מדובר בתופעה המתרחשת במפל "זנב הסוס", הזורם על הקצה המזרחי של מצוק האל-קפיטן. כאשר התנאים מדויקים, קרני השמש השוקעת פוגעות במים בזווית כזו שגורמת להם לזהור בכתום עז, כאילו היו זרם של אש או לבה.

המופע המרהיב הזה אינו מובטח לאף אחד. כדי שהקסם יתרחש, חייב להתקיים שילוב נדיר של גורמים: המפל חייב לזרום (מה שמחייב המסת שלג), והשמיים חייבים להיות נקיים לחלוטין. אפילו מעט אובך או עננות קלה יכולים להעלים את האפקט כליל.

השנה, חלון ההזדמנויות המרכזי לצפייה נמשך מה-10 ועד ה-26 בפברואר, כאשר המופע עצמו נמשך כ-10 דקות בלבד בכל ערב.

בניגוד לשנים קודמות, בשנת 2026 לא נדרש אישור כניסה מראש כדי לבקר באזור המפל, אך המבקרים נדרשים לחנות רחוק ולצעוד כ-2.4 קילומטרים לכל כיוון כדי להגיע לנקודת התצפית. רשויות הפארק מדגישות כי הטבע אינו מספק הדרן, ומי שיאחר את החלון הצר של השקיעה יזכה לראות מפל רגיל לחלוטין.