הספה שהשפילה את טראמפ: מה באמת קרה בבייג'ינג?

בלב המתחם הנשיאותי המאובטח בבייג'ינג, במהלך ביקורו ההיסטורי של דונלד טראמפ, התחוללה דרמה ויזואלית שזעזעה את הרשתות החברתיות. בעוד העולם עקב אחרי הסכמי הסחר והדיונים על טאיוואן, גולשים חדי עין הבחינו בפרט מטריד: דונלד טראמפ, המתנשא לגובה של כ-1.88 מטרים, נראה לפתע נמוך משמעותית ממארחו, שי ג'ינפינג.

התיאוריות החלו לזרום במהירות. צילומים מהמפגש מראים את שי יושב בגאון על ספה שנראית גבוהה יותר, בעוד טראמפ נראה כמי ש"שוקע" לתוך מושבו. חוקרים וגולשים טענו כי מדובר ב"מהלך כוח" מתוכנן היטב של המפלגה הקומוניסטית הסינית, שנועד להעניק לשי עליונות ויזואלית. היו שכינו זאת "מזימת תעמולה" שבה סין לא בחלה בשום אמצעי כדי ששי ייראה גדול וחזק יותר מהנשיא האמריקאי.

אך הסיפור הופך למורכב עוד יותר עם הדיווחים על "תעלומת הכרית". לפי אחת הגרסאות, הסינים דווקא הניחו כרית על כיסאו של טראמפ כדי להשוות גבהים, אך טראמפ הוא זה שהורה להסיר אותה מה שהוביל בסופו של דבר למראה ה"שקוע" והנמוך שלו.

הניגוד הפך לאירוני במיוחד לאור העובדה שטראמפ עצמו הרעיף שבחים על גובהו של שי בראיונות, כשהוא מכנה אותו "גבוה מאוד" וכמי שנראה כאילו יצא מ"מרכז הליהוק" של הוליווד. "אם היו מחפשים בהוליווד שחקן שיגלם את מנהיג סין בסרט, לא היו מצליחים למצוא מישהו שמתאים לתפקיד טוב יותר ממנו". סיכם טראמפ.