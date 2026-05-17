המעדנים עם העיזים המשובטות ( צילום: התקשורת בסין )

בשורה מעניינת מגיעה ממחוז שאאנשי שבצפון מערב סין. מדענים הצליחו לראשונה לשכפל קבוצה של שש עזים “עלית” בעלות תנובת חלב חריגה במיוחד ורשמו קפיצת מדרגה בתחום השבחת חיות משק.

הפרויקט, שבוצע על ידי צוות מאוניברסיטת Northwest A&F, כלל יצירה של שש עזים, ארבעה זכרים ושתי נקבות, המבוססות על עזי זן “זאנן”, הידועות כאחת מיצרניות החלב המובילות בעולם. הייחוד הוא בכך שלא מדובר בשיבוט בודד אלא בהפקה של קבוצה שלמה של פרטים זהים גנטית לעזים מצטיינות. הנתונים שהובילו לשכפול מרשימים במיוחד. העזים המקוריות שמהן נלקח החומר הגנטי מניבות מעל 2800 ליטר חלב בשנה, כמות גבוהה משמעותית מהממוצע. מעבר לכמות, גם איכות החלב נחשבת גבוהה יותר, עם ריכוזי שומן וחלבון משופרים, לצד עמידות טובה יותר למחלות ויכולת הסתגלות לתנאי סביבה משתנים. לדברי החוקרים, בראשות וואנג שיאולונג, הצלחת השכפול מאפשרת להעתיק תכנות גנטיות מצטיינות באופן מדויק, בלי להמתין להקמת דורות והשבחה טבעית.

העיזים המשובטות בסין ( צילום: רשתות חברתיות )

המשמעות רחבה הרבה יותר מהישג מדעי נקודתי. היא קיצור הזמן הדרמטי. בשיטות גידול מסורתיות, נדרשות בין 8 ל-10 שנים כדי לטפח אוכלוסיית עזים איכותית. טכנולוגיית השיבוט החדשה מאפשרת לעקוף את "צווארי הבקבוק" של התעשייה: היא מקצרת את מחזורי הגדילה, פותרת את בעיית הריבוי האיטי של זני עילית ומבטיחה שתוכנות גנטיות מעולות לא ילכו לאיבוד בין הדורות.

ההישג הזה אינו מקרי: מחוז שאאנשי הוא לב תעשיית החלב הסינית, המאכלס 40% מהעזים במדינה. המהלך מהווה חלק מתוכנית החומש ה-15 של סין לבניית מערכת אספקת מזון מגוונת ויעילה יותר.

בסין רואים בכך חלק ממאמץ רחב לשיפור תעשיית בעלי החיים וחיזוק הביטחון התזונתי, עם פוטנציאל להשפיע בעתיד על זמינות ועלויות מוצרי חלב ברחבי העולם.