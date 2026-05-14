תחנת משטרת מודיעין עילית פנתה הבוקר (חמישי) לציבור בבקשת סיוע דחופה לאיתור נער בן 14 שנעדר מביתו מאתמול.

מדובר בנער אלעזר מנחם אהרונוב, תושב העיר, שיצא מביתו אתמול, יום רביעי, בשעות הבוקר ומאז נותק עמו הקשר.

על פי הודעת דוברות המשטרה, הנער מוגדר כנעדר בסיכון, והחיפושים אחריו נמשכים בשעות אלו. המשטרה פרסמה את תיאורו של הנעדר במטרה להביא לאיתורו המהיר.

תיאור הנעדר: אלעזר מנחם אהרונוב לבוש חולצה בצבע לבן ומכנסיים בצבע שחור.

המשטרה מבקשה מכל מי שיש בידו מידע על מקום הימצאו של הנער, או כל פרט שעשוי לסייע באיתורו, לפנות באופן מיידי למוקד החירום 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת מודיעין עילית בטלפון 086447237.