כיכר השבת
יצא מהבית ונעלם

דאגה במודיעין עילית: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נער בן 14

אלעזר מנחם אהרונוב בן 14 יצא מביתו במודיעין עילית אתמול בשעות הבוקר ומאז נותק הקשר • לבוש חולצה לבנה ומכנס שחור | המשטרה קוראת לציבור לסייע באיתורו (חרדים)

נעדר. אלעזר מנחם אהרונוב (צילום: דוברות המשטרה)

תחנת משטרת מודיעין עילית פנתה הבוקר (חמישי) לציבור בבקשת סיוע דחופה לאיתור נער בן 14 שנעדר מביתו מאתמול.

מדובר בנער אלעזר מנחם אהרונוב, תושב העיר, שיצא מביתו אתמול, יום רביעי, בשעות הבוקר ומאז נותק עמו הקשר.

על פי הודעת דוברות , הנער מוגדר כנעדר בסיכון, והחיפושים אחריו נמשכים בשעות אלו. המשטרה פרסמה את תיאורו של הנעדר במטרה להביא לאיתורו המהיר.

תיאור הנעדר: אלעזר מנחם אהרונוב לבוש חולצה בצבע לבן ומכנסיים בצבע שחור.

המשטרה מבקשה מכל מי שיש בידו מידע על מקום הימצאו של הנער, או כל פרט שעשוי לסייע באיתורו, לפנות באופן מיידי למוקד החירום 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת מודיעין עילית בטלפון 086447237.

