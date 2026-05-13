"זייף הכל": כתב אישום נגד הנוכל החסידי שעקץ קשישות במיליונים

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה היום (רביעי) כתב אישום חמור נגד אלעזר ויגדרוביץ' (34), חסיד גור שעמד בראש רשת הונאה מתוחכמת שגזלה מיליוני שקלים מקשישות ומיזם נדל"ן. על פי כתב האישום, ויגדרוביץ' ושותפיו מכרו במרמה בניין מגורים שלם ברחוב אידלסון בתל אביב, השייך לשתי אחיות קשישות בנות 92, תוך שימוש בזיופים נועזים והלבנת הון מתוחכמת.

הפרשה החלה להתגלות לאחר שהחשוד נמלט מהארץ בפברואר האחרון וניסה להסתנן לארצות הברית דרך הגבול הקנדי. בעקבות תיאום בין הרשויות הישראליות והאמריקאיות, נעצר ויגדרוביץ' וגורש לישראל, שם המתינו לו בלשי המשטרה בנחיתה בנתב"ג. כעת מבקשת הפרקליטות להאריכו את מעצרו עד תום ההליכים בשל החשש הכבד שיימלט שוב.

זיופים נועזים ומצגי שווא

על פי כתב האישום שהגיש עו"ד ראזי מחאמיד מפרקליטות מחוז תל אביב, ויגדרוביץ' ושותפיו רקמו במהלך יולי 2025 תכנית הונאה מורכבת. השותפים הציגו עצמם בפני יזם נדל"ן כמי שמחזיקים בייפוי כוח בלתי חוזר מטעם בעלות הנכס - שתי האחיות הקשישות - המאפשר להם למכור את הבניין.

כדי לשכנע את היזם, זייפו החשודים מסמכים רשמיים חתומים לכאורה על ידי עורכי דין, ובהם ייפוי כוח בלתי חוזר ואישור נוטריוני כוזב. בעלות הנכס, שתי הקשישות, כלל לא ידעו על העסקה הנרקמת מאחורי גבן. בהסתמך על המסמכים המזויפים, הסכים היזם לרכוש את הבניין בתמורה ל-6 מיליון שקלים - מחיר "מציאה" לעומת שווי השוק האמיתי.

מהלך מתוחכם בטאבו

תחכום העוקץ הגיע לשיאו בלשכת רישום המקרקעין. ויגדרוביץ' ושותפיו לא הסתפקו ברישום הערת אזהרה מזויפת לטובת היזם, אלא גם זייפו באותו יום בקשה למחיקתה - מהלך שנועד לטשטש עקבות ולהקשות על גילוי המרמה. לאחר קבלת הכספים מהיזם, סכום של כ-3.3 מיליון שקלים, הולבנו הכספים דרך חשבונות בנק שונים במטרה להסוות את מקורם הפלילי.

כאשר זומנו שותפיו של ויגדרוביץ' לחקירה במשטרה, החשוד המרכזי לא המתין להגעת הרשויות. הוא נמלט מהארץ וניסה להסתנן לארצות הברית דרך הגבול הקנדי. על פי דיווחים, במהלך הבריחה אף ניסה לזייף מצב רפואי חירום בטיסה כדי להימלט מהרשויות באירלנד.