היום (רביעי), פורסמה מודעת ענק של הרבנות על "הסרת הכשרות" ממעדניית "דליקטס" ברחוב בית הדפוס בירושלים.

יצאנו לברר על מה יצא הקצף, ומדוע החליטה הרבנות הראשית להסיר את השגחתה מהמקום שהוחזק עד כה בכשרות מהודרת.

בעקבות פרסום ההודעה הרשמית של הרבנות הראשית על הסרת הכשרות ממעדניית "דליקטס", דן, בעל המקום, מספק את גרסתו לאירועים.

לדבריו, המסמך שפרסמה הרבנות הוא אמנם רשמי, אך המניעים מאחוריו אינם ענייניים אלא נובעים ממחלוקת סביב מוצרי ייבוא מצרפת שנמכרים בחנותו.

​דן מסביר כי בחנות קיימים מוצרים סגורים המיובאים מצרפת תחת השגחות מוכרות בחוץ לארץ כמו "קהילות", מנצ'סטר או חב"ד.

"יש לי כמה מוצרים סגורים מצרפת, זה מוצר שהוא כשרות קהילות, בטח, אבל אין רבנות." ציין דן בשיחה והוסיף כי הרבנות דורשת שיופיע חותם שלה על מוצרים אלו, ולכן נלקחה התעודה מהמקום.

​לדברי בעל המעדנייה, הרבנות לקחה את תעודת הכשרות שלו כבר לפני ארבעה חודשים, ומאז המקום פועל תחת השגחה של בד"ץ "מחפוד".

הוא מדגיש כי כל המוצרים הפתוחים, הנקניקים והסנדוויצ'ים נמצאים תחת השגחה קפדנית. "הכל מחפוד, כל מה שפתוח מחפוד. יש לי עדיין תעודה של מחפוד" הוא מבהיר.

​דן טוען כי מדובר במהלך תמוה מאוד כלפי העסק שלו, בעוד שלטענתו רשתות גדולות כמו "קרפור" מוכרות את אותם מוצרים בדיוק עם כשרות של הרבנות.

לסיום הביע תקווה כי המצב יוסדר בקרוב ואמר: "יש בורא עולם, אני מאמין שתוך שבוע-שבועיים גם הרבנות יבינו שעשו טעות".

בשיחה עם המשגיח מטעם "מחפוד", אישר האחרון כי המקום עדיין מחזיק בתעודת כשרות בתוקף.

מכל מקום, כפי שמופיע בתעודה, יש לבדוק מוצרים ארוזים הכשרים גם הם כמובן, אלא שאינם בהכרח בהשגחתו של הרב מחפוד.