בקשו רחמים: המקובל הגאון רבי דב קוק חש ברע ופונה לבית החולים

הגר"ד קוק

דאגה רבה היום (רביעי) בקרב תלמידי ומעריצי המקובל הגה"צ רבי דב הכהן קוק מטבריה, לאחר שהתפרסם כי הרב חש ברע ופונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

הגה"צ רבי דב קוק, הידוע כמשפיע רוחני על רבבות יהודים ברחבי הארץ ובעיקר בצפון, מוכר בציבור הרחב בזכות צדיקותו הרבה.

המקובל הצדיק רבי דב קוק

על פי הנמסר, הרב חש ברע במהלך היום ולאחר התייעצות רפואית הוחלט לפנותו לבית החולים לבדיקות ומעקב רפואי.

לאחר התייעצות רפואית קצרה בביתו, הוחלט לפנותו להמשך טיפול רפואי נשימתי במרכז הרפואי 'פוריה' בטבריה.

פרטים נוספים על מצבו הרפואי טרם פורסמו, אך מקורבי הרב מבקשים מהציבור להרבות בתפילה.

הציבור נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמים לרפואתו השלימה והמהירה של הגאון רבי דב הכהן בן שושנה, בתוך שאר חולי ישראל.

בשנים האחרונות זכה הרב קוק לתהודה רחבה בציבור, בין היתר בזכות הנחיותיו המיוחדות בתפילה וכוונות ייחודיות שמפרסם לעתים שונות. בעבר קרא הרב לציבור להגיע למחות בטבריה נגד גזירת הגיוס ובעד שמירת שבת, תוך הדגשה על חשיבות המחאה המכובדת ללא אלימות.

ליתפלל הרב הוא קודש קודשים ואנחנו מתפללים לרפואתו
שמעון

