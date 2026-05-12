שלטי התנצלות מטעם בית החולים נהריה, "המרכז הרפואי לגליל", נתלו ברחבי העיר צפת בעקבות כרזות של בית החולים שנתלו בעבר, במסגרת קמפיין שיווקי לשכנוע נשים להגיע ללידה במקום, ועליהן הופיעו נשים.

השלטים כנראה הציקו לאנשים שונים, והללו השחיתו שלטי פרסום רבים שעליהם הופיעו נשים. בעקבות כך, כאמור, פרסם בית החולים "התנצלות" בשלטי פרסום חדשים.

בשלטים המעודכנים נכתב: "לציבור העיר צפת רצינו להתנצלץ הורדנו את התמונות... חוויית הלידה נשארה. מחכים לכם ללידה טובה".

מהמרכז הרפואי לגליל נמסר: "המרכז הרפואי לגליל פועל מתוך שליחות רפואית עמוקה, ומהווה עוגן עבור כלל תושבי הצפון ובהם תושבי צפת. אנו משרתים אוכלוסייה מגוונת מכל המגזרים ופועלים ברגישות מול כל קהילה, תוך שמירה על ערכי השוויון והמקצועיות. למען הסר ספק, שלטי הקמפיין הראשי נתלו בכל רחבי הצפון ותמונות הקמפיין בהם רופאים ורופאות העובדים זה לצד זה כחלק בלתי נפרד מהצוותים שלנו עדיין נמצאים על שלטי החוצות.

"רק בעיר צפת במיקומים מסויימים בוצעה התאמה מתוך רצון לכבד את רגישות הציבור המקומי, ובוודאי אין בכך משום הדרה או הקטנה של נשים. אנו גאים להעניק שירות איכותי ומקצועי לכלל המטופלים, ורואים בנשים כרופאות, כאחיות וכמנהלות עמוד תווך מרכזי בעשייתנו. מחויבותנו להעניק את הטיפול הטוב ביותר לכל יולדת ולכל מטופל ומטופלת נותרת איתנה מתמיד. נמשיך לשרת במקצועיות את אוכלוסיית הצפון ובכלל זה העיר צפת".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הגיב: "המרכז הרפואי לגליל לא היה צריך להגיע לרגע הזה. לא להתנצל, לא להסביר ולא לחשוש. אבל בישראל תחת הממשלה הזו, יותר ויותר גופים ציבוריים פועלים מתוך פחד מהסתה, מלחצים ומקמפיינים של מכונת הרעל וקיצונים.

"זו התוצאה של הנהגה שמעודדת הסתה, קנאות, מנרמלת מיזוגניה ומחלישה פעם אחר פעם את עמוד השדרה הליברלי של המדינה. כשמשחיתים שלטים של נשים - צריך לגנות את ההשחתה, לא להתנצל ולא להתקפל. כי כניעה כזו אף פעם לא נעצרת בשלט אחד. היום זו תמונה, מחר זו הדרת נשים מהמרחב הציבורי כולו. ישראל חייבת להישאר מדינה חופשית, שוויונית ודמוקרטית, בלי פחד ובלי התרפסות בפני קיצוניות. אנחנו, הדמוקרטים, נהיה שומרי הסף של ישראל הליברלית, החופשית והשוויונית, וניאבק בכל ניסיון לדחוק נשים ולהשליט כפייה ופחד".